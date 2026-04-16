Акција ”Инсајдер 2”: Поново ухапшен Јовица Грујић, одузето 3,5 килограма дроге!

Аутор:

Огњен Матавуљ
16.04.2026 12:18

Одузета марихуана и пиштољ
Фото: ПУ Бањалука

Јовица Грујић из Бањалуке поново је ухапшен у оквиру акије ”Инсајдер 2” у којој је заплијењено око 3,5 килограма канабиса.

Ради се о истом човјеку који је прошле године ухапшен у акцији ”Инсајдер” када је заплијењено 27 килограма марихуане. Грујић је због тога, након споразумног признања кривице, осуђен на четири године затвора, али још није упућен на издржавање казне.

У ”штеку” крио дрогу и пиштољ

Акцију ”Инсајдер 2” спровели су полицијски службеници ПУ Бањалука, а осим Грујића ухапшен је и А.Т. Обојици се на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

”По наредби Окружног суда у Бањалуци синоћ су извршени претреси на више локација на подручју Бањалуке, при чему је пронађен и одузет канабис, укупне бруто масе 3,48 kg, новац, као и пиштољ ”ЦЗ”, калибра 7,65 мм и 50 комада, који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Незванично сазнајемо да је већина одузете дроге пронађена у ”штеку” код ухапшеног А.Т, док је мања количина откривена у возилу које користио Грујић. Након криминалистичке обраде обојица осумњичених ће бити предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Грујић више пута осуђиван

У полицијским евиденцијама Грујић важи за безбједносно интересантну особу, a раније је осуђиван због имовинских деликата и трговине дрогом. Окружни суд у Бањалуци 2017. године му је изрекао двије и по године затвора јер је био члан организоване криминалне групе која је у Бањалуци и Бијељини извршила више крађа и разбојништава у којима је група ”зарадила” више од пола милиона марака. Група је откривена у оквиру акције ”Типер”. Осим тога Грујић је био обухваћен и акцијом ”Сториџ 2” која је спроведена у децембру 2021. године. Тада је избјегао хапшење, да би се накнадно предао Тужилаштву БиХ. Оптужница у том предмету још није подигнута.

Убиство Дејана Костића Деле

У жижу јавности Грујић је доспио у јануару прошле године када је испред ресторана ”Стара Ада” убијен Дејан Костић Дела, а за које је осумњичен Немања Сјеница. Критичне ноћи Грујић је био на прослави рођендана у ”Старој Ади” и тужилаштво га сумњичи да је помагао Сјеници да не буде откривен тако што је заједно са Јеленком Копрановићем од особља ресторана затражио да отворе магацин у којем су пресјекли каблове видео надзора, те су са собом однијели снимач који је касније пронађен у ријеци Врбас. Због помагања у Костићевом убиству Грујић је три мјесеца провео у притвору.

