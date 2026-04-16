Акција ”Инсајдер 2”: Поново ухапшен Јовица Грујић, одузето 3,5 килограма дроге!

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Јовица Грујић из Бањалуке поново је ухапшен у оквиру акије ”Инсајдер 2” у којој је заплијењено око 3,5 килограма канабиса.
Ради се о истом човјеку који је прошле године ухапшен у акцији ”Инсајдер” када је заплијењено 27 килограма марихуане. Грујић је због тога, након споразумног признања кривице, осуђен на четири године затвора, али још није упућен на издржавање казне.
Акцију ”Инсајдер 2” спровели су полицијски службеници ПУ Бањалука, а осим Грујића ухапшен је и А.Т. Обојици се на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
”По наредби Окружног суда у Бањалуци синоћ су извршени претреси на више локација на подручју Бањалуке, при чему је пронађен и одузет канабис, укупне бруто масе 3,48 kg, новац, као и пиштољ ”ЦЗ”, калибра 7,65 мм и 50 комада, који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
Хроника
Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!
Незванично сазнајемо да је већина одузете дроге пронађена у ”штеку” код ухапшеног А.Т, док је мања количина откривена у возилу које користио Грујић. Након криминалистичке обраде обојица осумњичених ће бити предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
У полицијским евиденцијама Грујић важи за безбједносно интересантну особу, a раније је осуђиван због имовинских деликата и трговине дрогом. Окружни суд у Бањалуци 2017. године му је изрекао двије и по године затвора јер је био члан организоване криминалне групе која је у Бањалуци и Бијељини извршила више крађа и разбојништава у којима је група ”зарадила” више од пола милиона марака. Група је откривена у оквиру акције ”Типер”. Осим тога Грујић је био обухваћен и акцијом ”Сториџ 2” која је спроведена у децембру 2021. године. Тада је избјегао хапшење, да би се накнадно предао Тужилаштву БиХ. Оптужница у том предмету још није подигнута.
Хроника
Akcija "Storidž": Predao se Banjalučanin Јovica Grujić
У жижу јавности Грујић је доспио у јануару прошле године када је испред ресторана ”Стара Ада” убијен Дејан Костић Дела, а за које је осумњичен Немања Сјеница. Критичне ноћи Грујић је био на прослави рођендана у ”Старој Ади” и тужилаштво га сумњичи да је помагао Сјеници да не буде откривен тако што је заједно са Јеленком Копрановићем од особља ресторана затражио да отворе магацин у којем су пресјекли каблове видео надзора, те су са собом однијели снимач који је касније пронађен у ријеци Врбас. Због помагања у Костићевом убиству Грујић је три мјесеца провео у притвору.
Хроника
Копрановићу затражено продужење притвора, Грујић излази из КПЗ-а
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
57
12
56
12
50
12
38
Тренутно на програму