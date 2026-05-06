Два напада у Словенији - повријеђене жене

06.05.2026 19:32

Двије жене су повријеђене данас у одвојеним нападима ножем у Љубљани.

Полиција наводи да инциденти, иако су се догодили на само неколико стотина метара удаљености у округу Шишка, нису повезани, преноси агенција СТА.

Око поднева, 50-годишњи мушкарац је ножем избо 42-годишњу жену након свађе.

Жртва је превезена у болницу са повредама које нису опасне по живот, саопштила је љубљанска полиција. Осумњичени је брзо приведен и остаје у притвору, преноси "Танјуг".

Само неколико сати касније, 52-годишњи мушкарац је ножем избо 31-годишњу жену, која је превезена у болницу са повредама опасним по живот.

Осумњичени нападач и жртва нису у вези, али живе на истој адреси, саопштила је полиција.

Мушкарац је у полицијском притвору.

Власти су нагласиле да случајеви нису повезани и да се воде независно. Истраге оба инцидента су у току, полиција прикупља доказе и утврђује све околности.

