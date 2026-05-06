Два напада у Словенији - повријеђене жене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије жене су повријеђене данас у одвојеним нападима ножем у Љубљани.
Полиција наводи да инциденти, иако су се догодили на само неколико стотина метара удаљености у округу Шишка, нису повезани, преноси агенција СТА.
Србија
Мушкарац пао са тракторске приколице, преминуо у колима Хитне помоћи
Око поднева, 50-годишњи мушкарац је ножем избо 42-годишњу жену након свађе.
Жртва је превезена у болницу са повредама које нису опасне по живот, саопштила је љубљанска полиција. Осумњичени је брзо приведен и остаје у притвору, преноси "Танјуг".
Само неколико сати касније, 52-годишњи мушкарац је ножем избо 31-годишњу жену, која је превезена у болницу са повредама опасним по живот.
Република Српска
''Бобане, хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку''
Осумњичени нападач и жртва нису у вези, али живе на истој адреси, саопштила је полиција.
Мушкарац је у полицијском притвору.
Власти су нагласиле да случајеви нису повезани и да се воде независно. Истраге оба инцидента су у току, полиција прикупља доказе и утврђује све околности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
01
21
55
21
40
21
20
21
05
Тренутно на програму