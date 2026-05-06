Љетовање у Хрватској за грађане БиХ очигледно неће бити лако ове године

Хрватске власти осврнуле су се на спекулације о евентуалном укидању ЕЕС система на границама током љетне сезоне, и истакле су да ниједна држава није тражила његово укидање упркос незадовољству возача и почетку туристичке сезоне.
Током првомајских празника на граници између Босне и Херцеговине и Хрватске забиљежене су знатно веће гужве него иначе, а главни разлог за то је нови систем уласка и изласка из Европске уније, познат као ЕЕС.
Овај систем, како је то раније и објашњено, између осталог подразумијева да сви грађани који прелазе гранични прелаз изађу из аутомобила како би прошли кроз својеврсну сигурносну провјеру.
Приликом доласка на гранични прелаз путницима се снима лице, узимају отисци прстију као и подаци из пасоша.
Све то додатно оптерећује систем на границама и изазива велике фрустрације међу возачима те се с правом поставља питање колико је оваква врста система уопште одржива, нарочито у периоду туристичке сезоне која је пред вратима.
Иако су се појавиле информације о томе како би систем могао бити привремено суспендован током трајања туристичке сезоне у појединим земљама попут Грчке, из Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске у одговору за "Кликс" упутили су на изјаву министра Давора Божиновића који је рекао како до сада ниједна држава није тражила изузеће.
"Ми смо цијело вријеме у контакту с Европском комисијом од које смо добили одговор да у овом тренутку ниједна чланица европске заједнице није поднијела никакав захтјев за суспензију узимања биометријских података и цјелокупног ЕЕС система", казао је.
Навели су и како су од почетка примјене система до сада креирали више од пет милиона датотека људи који су оставили податке у ЕЕС систем.
Одређени дио захтјева је и одбијен, а из Министарства унутрашњих послова Хрватске су нагласили како је до сада одбијено 11 посто захтјева.
"Хрватска је од самог почетка процеса увођења ЕЕС система говорила шта радимо и како напредујемо. Ми смо једна од ријетких држава која је од 1. марта ове године у потпуности почела примјењивати ЕЕС систем, иако је обавеза била од 10. априла", поручио је министар.
На крају, осврнуо се и на земље које се посебно ослањају на туризам у љетном периоду.
"Мислим да поједине туристичке државе кроз различите погодности желе привући којег туриста више. Исто тако, мислим да је ЕЕС врло важан јер пре свега гарантује сигурност. Онима који долазе у туристичку посјету свакако је важније да долазе у сигурну земљу од чекања неколико минута на граници", нагласио је министар.
