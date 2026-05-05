Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

05.05.2026 17:30

Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Зграда Градске управе Загреб је евакуисана након нове дојаве о постављеној бомби, а у току је контрадиверзиони преглед.

Осим ове, упућене су још двије дојаве о постављеним бомбама у сједишту политичке странке "Можемо" и на једној локацији у Новом Јелковцу.

За ове локације су раније у више наврата стизале дојаве које су биле лажне.

У школама и другим институцијама у Хрватској протеклих седмица стизале су дојаве о бомбама, које су престале након хапшења тројице младића, од којих су двојица малољетни.

Ови младићи терете се за тероризам, а двојици је одређен истражни затвор.

