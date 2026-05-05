Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

Зграда Градске управе Загреб је евакуисана након нове дојаве о постављеној бомби, а у току је контрадиверзиони преглед.
Осим ове, упућене су још двије дојаве о постављеним бомбама у сједишту политичке странке "Можемо" и на једној локацији у Новом Јелковцу.
За ове локације су раније у више наврата стизале дојаве које су биле лажне.
У школама и другим институцијама у Хрватској протеклих седмица стизале су дојаве о бомбама, које су престале након хапшења тројице младића, од којих су двојица малољетни.
Ови младићи терете се за тероризам, а двојици је одређен истражни затвор.
