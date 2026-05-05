Запаљен ауто у Игалу: Ухапшен држављанин БиХ, Словенац у бијегу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција у Црној Гори ухапсила је Д.В. (40), држављанина БиХ, због сумње да је извршио кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари.
За А.Ц. (48), држављанином Словеније, трага због сумње да је извршио исто кривично дјело, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
"Службеници Одјељења безбједности Херцег Нови расвијетлили су наведено кривично дјело и идентификовали А.Ц. и Д.В. као осумњичене, који су, како се сумња, 26. фебруара 2026. године, око 00.30 часова, заједно возилом из Хрватске ушли у Црну Гору, а потом око 01.40 часова, у мјесту Игало, општина Херцег Нови, на паркинг простору једне стамбене зграде, употребом запаљиве материје и подесног средства изазвали пожар на путничком моторном возилу у власништву држављанке Србије са привременим боравком у Херцег Новом, након чега су напустили територију Црне Горе", наводи се у саопштењу.
Градови и општине
Општину у БиХ зову Мала Швајцарска - ово су разлози
Полицијски службеници су у понедјељак, 4. маја, приликом покушаја уласка у Црну Гору, на граничном прелазу Враћеновићи, контролисали Д.В, који је потом доведен у службене просторије Одјељења безбједности Херцег Нови ради даљег поступања.
"Након прикупљених обавјештења, именовани је лишен слободе и у законском року спроведен надлежном тужиоцу на даљу надлежност и поступање", наводе из Управе полиције Црне Горе.
Полицијски службеници предузимају мјере и радње на лоцирању осумњиченог А.Ц. држављанина Републике Словеније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
18 ч0
Регион
21 ч0
Регион
1 д0
Најновије
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Тренутно на програму