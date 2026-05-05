Општину у БиХ зову Мала Швајцарска - ово су разлози

Иако територијално врло мала, општина Усора може се похвалити изванредним привредним показатељима због којих је гости често називају “малом Швајцарском”.
Начелник Звонимир Анђелић истиче како општина броји више од 2.100 запослених те остварује фискални промет на којем јој могу позавидјети и знатно веће средине. Снажна привреда довело је до мањка домаће радне снаге, па у Усору свакодневно на посао долазе радници из сусједних мјеста.
Овакво позитивно окружење резултирало је и охрабрујућим демографским трендовима. Уз пензионере, у посљедње двије до три године биљежи се повратак комплетних младих породица из дијаспоре.
Како би додатно олакшала живот младима и подстакла останак, општинска управа суфинансира бесплатне уџбенике, помаже вишечлане породице и организује продужени боравак у школи.
Апсолутни приоритет у овој години је завршетак нове зграде вртића, чиме ће се капацитет установе удвостручити на око 130 дјеце те осигурати услове према највишим европским стандардима предшколског одгоја.
С обзиром на скромна средства у изворном буџету, капитални пројекти у Усори реализују се фазно и уз неопходну подршку виших нивоа власти. Начелник Анђелић притом истиче значајну финансијску потпору Владе ФБиХ те Владе Републике Хрватске, кроз чије програме Усора редовно добија средства за најважније инфраструктурне пројекте.
Посебан замах цјелокупном развоју донијеће изградња ауто-пута на коридору 5Ц. Директан излаз на ауто-пут у Усори драстично ће олакшати транспорт и повезати локалне предузетничке зоне са западним тржиштима. Поред тога, кроз уговор о пријатељском окружењу везан уз изградњу саобраћајнице, општина реализује низ попратних инфраструктурних пројеката.
Међу њима се као најважнији издваја комплетна регулација корита ријеке Усоре, чиме би се требале трајно спријечити катастрофалне поплаве с каквим се општина суочила 2014. године, пише "РТВ ХБ".
