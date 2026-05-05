Јубиларни успјех у Шипрагама: Двадесети одстрел медвједа у ловишту ЛУ „Борчићи“

У ловишту Ловачког удружења „Борчићи“ остварен је значајан јубилеј – двадесети одстрел медвједа, који је овога пута припао ловцу Николи Поповићу.
Ријеч је о успјеху који представља резултат дугогодишњег рада, искуства и добре организације унутар удружења, а додатну тежину му даје чињеница да је ријеч о јубиларном одстрелу. Овај тренутак остаће забиљежен као један од важнијих у историји рада удружења.
Из ЛУ „Борчићи“ упутили су искрене честитке Николи Поповићу на изузетном трофеју, истичући његову посвећеност и ловачко умијеће. Значајан допринос у реализацији овог одстрела дали су и чланови ловачког тима Анес Зухрић и Хакија Тргаловић, којима су такође упућене честитке за професионалност и тимски дух.
Ловачко удружење „Борчићи“ наставља да његује традицију и одговорно управља ловиштем, потврђујући кроз овакве успјехе заједништво и преданост својих чланова, преноси Глас Котор Вароша
