Грађевинци пресјекли кабл, бањалучко насеље сатима без струје

АТВ
05.05.2026 16:04

Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Већи дио насеља Лауш је од 12.22 часова без електричне енергије због пресјеченог средњенапонског подземног кабла од стране трећих лица.

Одговорност за настали квар је на извођачу радова који је приликом ископа темеља за нову зграду пресјекао СН кабл између трафостаница "Термик“ и "Рударска 2“ чиме је без напона остало укупно осам припадајућих трафостаница на Лаушу.

Екипе Теренске јединице Бањалука раде на санацији квара како би сви корисници добили уредно напајање електричном енергијом, пише Глас Српске.

Испорука електричне енергије на осталом дистрибутивном подручју ОДС „Електрокрајина“ је уредна уз обављање редовних планираних радова на изградњи и одржавању дистрибутивне мреже.

