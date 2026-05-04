Бањалучани се гуше у смећу: Гдје су надлежни?

Аутор:Марија Милановић
Овог јутра у бањалучком насељу Кочићев вијенац грађани имају шта и видјети - претрпани контејнери и смеће разбацано широм насеља.
Протеклих дана грађани у Бањалуци негодују због смећа, а које надлежни не уклањају и не одвозе на вријеме, а због чега се стварају велике хрпе отпада па чак и депоније.
Порастом температура повећава се и ризик од појаве глодара и гмизаваца на оваквим мјестима те Бањалучани страхују и од могуће појаве заразе.
Као што се може видјети на фотографијама, у Кочићевом вијенцу надлежне градске екипе данима уназад нису залазиле с обзиром да скоро па на сваком ћошку се може видјети отпад, а који од овог насеља прави ругло.
