Погледајте који дијелови Бањалуке данас остају без воде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Због радова поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде.
Наиме, радови ће бити извођени у улицама Јовице Савиновића (Петрићевац), Јована Бијелића (Залужани), Змијањској (Српске топлице) и Колубарској (Кочићев вијенац) те у Пријаковцима.
"Током ноћи изгорјела је трафо станица, због чега је ПС Рамићи 1 остала без напајања електричном енергијом, што може довести до поремећаја у насељима која се водом снабдијевању с резервоара Рамићи и Пријаковци", поручују из “Водовода”, те додају да ће екипе задужене за локалне водоводе данас отклањати кварове у Борковићима, Бистрици и Славићки.
"У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља", наводе из овог бањалучког предузећа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
12
02
11
56
11
46
11
37
11
27
Тренутно на програму