Погледајте који дијелови Бањалуке данас остају без воде

Због радова поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде.

Наиме, радови ће бити извођени у улицама Јовице Савиновића (Петрићевац), Јована Бијелића (Залужани), Змијањској (Српске топлице) и Колубарској (Кочићев вијенац) те у Пријаковцима.

"Током ноћи изгорјела је трафо станица, због чега је ПС Рамићи 1 остала без напајања електричном енергијом, што може довести до поремећаја у насељима која се водом снабдијевању с резервоара Рамићи и Пријаковци", поручују из “Водовода”, те додају да ће екипе задужене за локалне водоводе данас отклањати кварове у Борковићима, Бистрици и Славићки.

"У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља", наводе из овог бањалучког предузећа.

