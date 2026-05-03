Марко Сулавер примљен на МГИМО: Стопама Сергеја Лаврова и Марије Захарове

03.05.2026 21:55

Фото: Facebook

Вијест која надилази уобичајене школске оквире — ученик Гимназије "Јован Дучић" Марко Сулавер освојио је главну награду на престижном међународном такмичењу „MGIMO International School Olympiad“, чиме је изборио директан пријем на Московски државни институт међународних односа (МГИМО) уз пуну стипендију.

У конкуренцији од чак 4.148 учесника из цијелог свијета, Марко је најприје изборио пласман међу 387 финалиста, да би у завршници ушао у сам врх — међу 42 најбоља такмичара, односно у око један одсто најуспјешнијих.

Олимпијада је обухватала више фаза и захтијевала изузетно широка знања из енглеског језика и области дипломатске струке — историје, географије, социологије, филозофије и савремене међународне политике.

"Ова награда значи изузетно много за мене, моје образовање и мој будући професионални развој. Посебна ми је част што ћу имати прилику да студирам на универзитету свјетског реномеа", каже Марко Сулавер.

Он посебно истиче значај подршке коју је имао током школовања.

„Захвалан сам својој породици, професорима и школи, која је имала важну улогу у овом успјеху.“

МГИМО се убраја међу најпрестижније свјетске институције у области дипломатије и међународних односа, а међу његовим алумнима налазе се и истакнуте личности попут Сергеја Лаврова, Василија Небензије, Мирослава Лајчака и Марије Захарове.

Ово није само велики лични успјех — ово је успјех који на најљепши начин представља ову школу и Требиње.

