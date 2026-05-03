Грчка: Влада издала смјернице за превенцију шумских пожара

03.05.2026 21:37

Грчко Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту забранило је спаљивање биљног отпада и отворени пламен како би смањила број пожара изазваних људским дјеловањем, а казне се до 200.000 КМ или затвор.

Забрањени су радови из којих излазе варнице или отворени пламен, ватромет и дим од пчеларства су забрањени када индекс опасности достигне висок, веома висок или ниво узбуне.

Према новом Кривичном законику, подметање пожара кажњиво је затвором и новчаним казнама до 200.000 евра, без суспензије или замјене.

Прекршаји предвиђају административне казне до 50.000 евра.

- Превенција је обавеза свих - саопштило је Министарство.

