Крокодил прогутао човјека, полицајца спустили у ријеку пуну крокодила да извуче остатке

У Јужној Африци спроведена је неуобичајена и опасна полицијска операција након што је један полицајац хеликоптером спуштен у ријеку пуну крокодила како би се извукли људски остаци. Вјерује се да пронађени остаци припадају подузетнику којег је прошле седмице однијела бујица.
Операција је услиједила након што је крокодил, за којег се сумња да је појео несталог мушкарца, претходно усмрћен, пише BBC.
Потрага је покренута прошле седмице након што је аутомобил несталог мушкарца остао заглављен док је покушавао прећи набујалу ријеку преко ниског моста. Портпарол полиције у провинцији Мпумаланга, пуковник Мавела Масондо, изјавио је за националну телевизију САБЦ да је возило пронађено празно, због чега се посумњало да је возача однијела снажна водена струја.
У потрази су кориштени дронови и хеликоптери, а недуго затим на једном ријечном оточићу уочени су крокодили како се сунчају. Заповједник полицијске ронилачке јединице Јохан “Поти” Потгиетер рекао је да је на основу искуства закључено да је једна животиња недавно јела.
"Осим што је имао изразито пун стомак, није се помјерао нити покушавао побјећи у ријеку упркос буци дронова и хеликоптера", рекао је Потгиетер за портал News24.
Након што је крокодил усмрћен, Потгиетер је спуштен из хеликоптера како би извео, како је полиција описала, “веома опасну и сложену операцију извлачења”. Он је осигурао животињу ужетом, након чега су обојица подигнути из ријеке Комати на сјевероистоку земље.
Потгиетер је признао да је ситуација била изузетно ризична. “Није баш најпаметније приближавати се опасном дијелу крокодила”, рекао је. Његову храброст похвалила је и вршилац дужности начелника јужноафричке полиције, генерал-пуковник Пуленг Димпане.
Крокодил, дугачак 4,5 метара и тежак око 500 килограма, превезен је у Национални парк Кругер, гдје су у његовој утроби пронађени људски остаци. ДНК анализе ће утврдити да ли припадају несталом подузетнику.
Занимљиво је да је у желуцу пронађено и шест пари различитих ципела. Потгиетер је рекао да то не мора нужно значити да је крокодил напао више људи.
- Крокодил ће прогутати дословно било шта - закључио је.
