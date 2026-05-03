Граховац за АТВ: Стварно сви смо пресрећни

Аутор:Милица Јагодић
Капитен фудбалског клуба Борац Срђан Граховац није крио одушевљење након побједе коју су остварили над екипом Сарајева.
"Богу хвала, четврта за наш клуб. Стварно сви смо пресрећни. Искрено мислим да ово нико није очекивао у почетку сезоне, да ћемо овако рано да ријешимо. Свака част момцима још једном, капа доле. Причали смо милион пута какву екипу имамо, како раде сви момци. Момци који не играју како се односе према нашем клубу према нашим играчима", рекао је Срђан Граховац, капитен ФК Борац.
Капитен фудбалског клуба Борац наглашава колико је задовољан свим члановима у екипи као и да их очекује велико славље након побједе.
"Хвала навијачима, они знају шта ми мислимо о њима. Колико цијенимо што прво дођу на утакмицу на наш стадион, а поготово кад превале оволики пут. Увијек су уз наш клуб, били су и у доста тежим временима. Нека им је срећан пут и нека нас чекају у Бањалуци да заједно прославимо", рекао је Граховац за АТВ.
