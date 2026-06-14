Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

Аутор:АТВ
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У загребачким Сесветама јутрос је дошло до талачке кризе. Индекс незванично сазнаје како се ради о насиљу у породици. Према незваничним информацијама, мушкарац је заробио жену на балкону стана.
Из Полицијске управе загребачке потврдили су нам да су двије особе у службеним просторијама полиције.
"Двије особе су у службеним просторијама полиције. У току је криминалистичко истраживање с циљем утврђивања свих околности догађаја", рекли су за Индекс из ПУ загребачке.
Полиција је интервенисала на мјесту догађаја, а околности се још утврђују.
24sata пишу да је њихова читатељка снимила тренутак хапшења мушкарца. Према њеној тврдњи, чуо се крик жене с балкона, након чега су на мјесто догађаја дошли полицајци и специјална полиција.
"Драма траје од јутра, а од јуче траје њихова свађа. Прије смо их знали исто чути како се свађају. Полиција је прво четири сата покушала лоцирати балкон на којем се налази заробљена жена. Чуо се њен крик. Хтјела је да ју пусти у стан. Полиција му је исто довикивала да отвори врата. Он то није направио па су избили врата", рекла је читатељка за 24sata.
Убрзо након што су специјалци ушли у стан, жена је ослобођена с балкона.
Након криминалистичког истраживања требало би бити познато што се тачно догодило и хоће ли бити кривичне пријаве.
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