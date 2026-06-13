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Трагичан крај потраге у Хрватској: Пронађено тијело младића

Извор:

Индекс

13.06.2026 15:56

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Трагичан крај потраге у Хрватској: Пронађено тијело младића
Фото: Facebook/Printscreen

Рониоци Јавне ватрогасне јединице Чаковец пронашли су данас у 14:20 часова у реци Драви тијело млађе мушке особе, која је претходно нестала током пливања.

Тијело је пронађено у старом кориту ријеке Драве између Пушћина и Горњег Храшћана у Међимурју. Извучено је на обалу, а полиција на лицу мјеста обавља увиђај.

Према ранијим информацијама полиције, млађа мушка особа је нестала око 12:10 часова током пливања у ријеци Драви.

На лице мјеста одмах су упућене службе хитне помоћи, а у потрази су учествовали полиција, ватрогасци и друге надлежне службе.

Околности инцидента још нису познате. Више информација се очекује након завршетка полицијске истраге.

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Тагови :

пронађено тијело

Чаковец

рониоци

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