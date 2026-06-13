"Могу ли да добијем розе пиштољ?" Позив за војни рок у Хрватској стигао нашминканом тиктокеру

Аутор:АТВ
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На друштвеној мрежи ТикТок појавио се видео-снимак који је привукао велику пажњу корисника широм региона, а на којем је наводно приказан феминизирани младић који отвара званични позив за обавезно служење војног рока.
На снимку, који је пренео профил на X-у "DailyCroatia", је забележен тренутак у којем млађа мушка особа отвара допис који је наводно пристигао од Министарства одбране Републике Хрватске. У писму се, према ријечима овог младића, упућује позив за ступање у војну службу, што је изазвало бројне реакције и коментарисање на интернету.
"Људи, дошла ми је данас пошта, Министарство одбране Републике Хрватске. Ово уопште није било у плану", наводи овај момак, који је нашминкан и има налакиране нокте. Он након тога чита текст писма, у ком се наводи која су његова права и обавезе, као и да је казна за одбијање војног рока од 500 до 5000 евра.
"Могу ли да имам розе пиштољ?", питао је овај момак и тако завршио видео.
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"Видео-снимак који наводно приказује фембоја (феминизираног младића) како отвара писмо Министарства одбране Републике Хрватске којим се позива на обавезно служење војног рока постао је виралан на ТикТоку", наводи се у опису ТикТок видеа који је подјелила страница "DailyCroatia".
Хрватска је од почетка ове године увела обавезу служења војног рока за све пунољетне мушкарце. Овај конкретан видео-снимак поново је покренуо јавну расправу о примени новог закона и томе како се млађе генерације суочавају са обавезом која деценијама није била на снази.
(телеграф)
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