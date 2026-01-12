Logo
Почело регрутовање у Француској

Француски министар одбране Катрин Вотрен објавила је почетак регрутовања за добровољно служење војног рока, након што је предсједник Емануел Макрон представио овај програм прошле године.

"Данас ћемо почети са регрутовањем младих добровољаца за прву групу која ће се придружити војницима наших оружаних снага", рекла је Вотренова на конференцији за новинаре.

Регрути ће добити униформе, опрему и мјесечни приход од 800 евра, а служиће војни рок искључиво на француској територији.

Макрон је раније најавио увођење добровољног војног рока од љета 2026. године, а позив би обухватио способне младе од 18 и 19 година који би показали добре физичке способности на прелиминарним тестовима и изразили спремност да се пријаве.

Француски медији пренијели су да је циљ иницијативе да се ове године ангажује 3.000 војника, а потом до 50.000 годишње до 2035. године.

Француска војска ће у будућности бити састављена од професионалних војника, резервиста и добровољаца, што је мјера чији је циљ одржавање броја особља на потребном нивоу у вријеме када се број становника смањује.

