Тешка несрећа: Младић се закуцао у стуб, није му било помоћи

Једна особа је погинула, а друга повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се рано јутрос догодила у Светосавској улици у Барајеву.
Несрећа се догодила око 3.00 часа када је 21-годишњи младић изгубио контролу над возилом и ударио у бетонски стуб, након чега је преминуо на лицу мјеста.
Екипа београдске Хитне помоћи могла је само да констатује смрт, док је сувозач повријеђен и превезен у дежурну здравствену установу, изјавила је докторка Андријана Илић из Завода за ургентну медицину.
Она је за РТС рекла да су се на подручју Београда протекле ноћи догодиле још три саобраћајне незгоде у којима су учесници задобили лакше повреде.
