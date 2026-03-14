Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

АТВ

14.03.2026

15:10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане
Г.К. (46) из Сарајева ухапшена је у акцији "Ерадицатио" због основа сумње да је починила кривично дјело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.

"Полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотребе опојних дрога Управе полиције МУП-а КС, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, реализовали су акцију кодног назива "Ерадицатио" с циљем сузбијања и документовања кривичних дјела неовлаштеног промета опојним дрогама", наводи се у саопштењу МУП-а Кантона Сарајево.

У претресима који су извршени на подручју Илиџе и Старог Града пронађене су и одузете двије комплетне индор лабораторије за узгој и производњу опојне дроге марихуана са 663 стабљике, више од шест килограма сухе зељасте материје која асоцира на Канабис Сативу Л, дигиталне ваге, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу.

Осумњичена се налази на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предата у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

