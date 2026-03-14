Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити

АТВ

14.03.2026

11:39

Осумњиченом Слободану К. (71) из Оџака, како Курир сазнаје, Виши суд у Сомбору одредио је притвор због сумње да је ножем задао више убода Здравки Г. и Анкици М. , док је једну од њих и полио бензином!

"Према окривљеном због кривичног дјела тешко убиство у покушају, рјешењем судије за претходни поступак Вишег суда у Сомбору од 13. марта 2026. године одређен је притвор који по том рјешењу може трајати најдуже до 10. априла 2026. године", кажу за Курир из Вишег суда у Сомбору.

Како наводе, притвор је одређен због постојања околности које указују да би окривљени боравком на слободи могао утицати на оштећене жене, као и на сведоке И.М., Б.М., Љ.А. и Б.С., чије саслушање предстоји у току овога поступка и да би на тај начин могао ометати истрагу која се тренутно води пред Вишим јавним тужилаштвом у Сомбору.

Притвор је надаље одређен и због постојања особитих околности које указују да би боравком на слободи окривљени могао поновити кривично дјело које му је у конкретном случају стављено на терет.

"Притвор је одређен и из разлога што у конкретном случају постоји основана сумња да је окривљени извршио кривично дјело тешко убиство у покушају, а за које кривично дјело је запријећена казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор, гдје поред тога судија за претходни поступак у наведеном рјешењу о одређивану притвора налази да су у конкретном случају начин извршења дела за које се окривљени основано терети и тежина посљедице довели до узнемирења јавности становника Оџака, које је мање мјесто, а које узнемирење јавности је у овом тренутку таквог интензитета да може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, што су све разлози због којих је притвор одређен и по овом законском осткову", навели су из суда такође, преноси овај портал.

Подсјетимо, хорор се догодио 11. марта када је помахнитали Слободан К. (71) ножем избо двије жене старе 70 и 83 године, и тешко их повроедио, док је једну и полио бензином у намјери да је запали!

"Слободан је дошао код Здравке и тражио је да му позајми новац. Жена му је дала, а он је отишао", рекле су узнемирене комшије и очевици покушаја убиства и додали:

"Након што му је дала паре он је отишао, али се убрзо вратио и ваљда јој је тражио још пара. Она није имала или није хтјела да му да и он је њу ту крвнички напао. Почео је да је убада, она је успјела да истрчи испред. Пошто ту, малтене врата у врата, живи Анкица М., она је видјела то и покушала да одбрани Здравку, али је Слободан и њу напао.

Како су испричали, Слободан је потом избо и Анкицу, па дограбио бензин и исполивао Здравку.

"Код себе није имао упаљач и улетео је код једног комшије и тражио да му. ЧовЈек му је дао, није знао о чему се ради... Он се онда вратио до Здравке и намЈеравао је да искористи упаљач, али је у посљедњем тренутку излетио још један комшија и избио му је упаљач из руке."

