Три најбоље физичке активности ако сте под стресом

АТВ

14.03.2026

11:22

Фото: pexels/Andrea Piacquadio

Ми се не можемо у потпуности заштитити од стресних ситуација, али постоје физичке активности које нас могу брзо ослободити стреса.

1. Трчање

Ово је најлакши и најјефтинији начин да се ријешите стреса. Трчите онолико колико мислите да је довољно, а затим пређите на брзо ходање. Фитнес инструктори напомињу да овај једноставан и свима доступан начин да се смањи стрес није упоредив са било којим другим. И ради 100%.

Паре

Свијет

Монструозна превара: Тврдила да има рак и да јој је кћерка преминула, па узимала паре

Док трчите, нема потребе да размишљате да ли то радите исправно или не - само уживајте у процесу и одредите одговарајући темпо трчања.

2. Јога

На другом мјесту је јога. Наравно, јога - класични умирујуц́и фитнес. Поред тога, јога је одличан начин да се не само ослободите стреса, већ да протегнете и ојачате мишиц́е тијела. У року од 10 минута тренинга приметиц́ете да су све бриге нестале.

Најбољи начин да смањите стрес је да радите јогу код куц́е. Јога код куц́е вам омогуц́ава да се опустите и фокусирате се на себе.

ilu-vocap-28082025

Друштво

Пазите, ово је најопаснија превара тренутно: Не наседајте на поруке

3. Пливање

Пливање затвара три анти стрес физичке активности. Вода савршено отклања умор и смирује нерве. Не треба ни да обављате неке посебне вјежбе, само уроните у воду и пливајте. Да се ослободе стреса најбоље је пливање у вечерњим сатима. Након рекреације у води покушајте да не пијете кафу или алкохол, јер ће цијели ефекат одмах нестати, преноси Женски Магазин.

Прочитајте више

Основни суд у Бањалуци

Република Српска

Огласио се Основни суд у Бањалуци о захтјеву ВСТС за брисање Додика из регистра

4 ч

0
"Ако ћутимо, оне су саме: Вечерас о снази, мајчинству и новом почетку

Друштво

"Ако ћутимо, оне су саме: Вечерас о снази, мајчинству и новом почетку

4 ч

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Занимљивости

Kада се тачно помјера сат ове годинe?

4 ч

0
Фармерке

Стил

Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

4 ч

0

Више из рубрике

Како да васкршња јаја добију најљепшу боју и не пуцају приликом кувања?

Савјети

Како да васкршња јаја добију најљепшу боју и не пуцају приликом кувања?

6 ч

0
Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

Савјети

Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

16 ч

0
Зашто су мирисни штапићи корисни за веш?

Савјети

Зашто су мирисни штапићи корисни за веш?

18 ч

0
Додајте мрвицу овог зачина у тигањ и ријешите проблем прскања уља приликом пржења

Савјети

Додајте мрвицу овог зачина у тигањ и ријешите проблем прскања уља приликом пржења

22 ч

0

