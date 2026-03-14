Три најбоље физичке активности ако сте под стресом

14.03.2026
Ми се не можемо у потпуности заштитити од стресних ситуација, али постоје физичке активности које нас могу брзо ослободити стреса.
Ово је најлакши и најјефтинији начин да се ријешите стреса. Трчите онолико колико мислите да је довољно, а затим пређите на брзо ходање. Фитнес инструктори напомињу да овај једноставан и свима доступан начин да се смањи стрес није упоредив са било којим другим. И ради 100%.
Монструозна превара: Тврдила да има рак и да јој је кћерка преминула, па узимала паре
Док трчите, нема потребе да размишљате да ли то радите исправно или не - само уживајте у процесу и одредите одговарајући темпо трчања.
На другом мјесту је јога. Наравно, јога - класични умирујуц́и фитнес. Поред тога, јога је одличан начин да се не само ослободите стреса, већ да протегнете и ојачате мишиц́е тијела. У року од 10 минута тренинга приметиц́ете да су све бриге нестале.
Најбољи начин да смањите стрес је да радите јогу код куц́е. Јога код куц́е вам омогуц́ава да се опустите и фокусирате се на себе.
Пазите, ово је најопаснија превара тренутно: Не наседајте на поруке
Пливање затвара три анти стрес физичке активности. Вода савршено отклања умор и смирује нерве. Не треба ни да обављате неке посебне вјежбе, само уроните у воду и пливајте. Да се ослободе стреса најбоље је пливање у вечерњим сатима. Након рекреације у води покушајте да не пијете кафу или алкохол, јер ће цијели ефекат одмах нестати, преноси Женски Магазин.
