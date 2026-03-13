Зашто су мирисни штапићи корисни за веш?

АТВ

13.03.2026

20:43

Мирисни папирићи за веш су танки, порозни листићи натопљени омекшивачима и антистатичким средствима, намијењени за употребу у машини за сушење веша.

Током сушења, они омекшавају тканину, смањују статички електрицитет и остављају пријатан мирис. Иако већина људи мисли да су за једнократну употребу, њихова структура остаје савршена за низ кућних задатака — посебно за чишћење.

Умјесто да их баците, искористите их за брисање прашине — и то боље него класичне крпе. Папирићи лако клизе по површини, скупљају ситне честице и остављају благи антистатички слој који успорава ново таложење.

Идеални су за:

-лајсне и ивице намјештаја

-прозорске оквире и жалузине

-декоративне предмете и полице

Захваљујући својој текстури, папирићи се не распадају, не остављају трагове и не захтијевају додатна средства за чишћење. Можете да их искористите и за:

Уклањање длака и ситних честица: Причврстите папирић на метлу или портвиш — савршено скупља длаке кућних љубимаца, брашно, пудер и друге ситне остатке.

Чишћење филтера у сушилици: Искоришћени папирић лако брише филтер за влакна прије него што их баците.

Скидање флека од дезодоранса: Лагано протрљајте папирић преко исфлекане мајице — можете да уклоните мрљу без додатног прања.

Смањење статичког електрицитета: Пређите папирићем преко одјеће, завјеса или тапацираног намјештаја — посебно корисно зими.

Полирање екрана и наочара: ТВ, монитор, туш кабина, па чак и наочаре — папирић освјежава без трагова.

Неутралисање непријатних мириса: Убаците папирић у обућу, торбу за тренинг, фиоку или кофер. Ставите га и на дно канте за смеће да ублажи мирисе, преноси Лепа и Срећна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

