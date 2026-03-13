Зашто су мирисни штапићи корисни за веш?

Аутор:АТВ
13.03.2026
20:43
Коментари:0
Мирисни папирићи за веш су танки, порозни листићи натопљени омекшивачима и антистатичким средствима, намијењени за употребу у машини за сушење веша.
Током сушења, они омекшавају тканину, смањују статички електрицитет и остављају пријатан мирис. Иако већина људи мисли да су за једнократну употребу, њихова структура остаје савршена за низ кућних задатака — посебно за чишћење.
Умјесто да их баците, искористите их за брисање прашине — и то боље него класичне крпе. Папирићи лако клизе по површини, скупљају ситне честице и остављају благи антистатички слој који успорава ново таложење.
Идеални су за:
-лајсне и ивице намјештаја
-прозорске оквире и жалузине
-декоративне предмете и полице
Захваљујући својој текстури, папирићи се не распадају, не остављају трагове и не захтијевају додатна средства за чишћење. Можете да их искористите и за:
Уклањање длака и ситних честица: Причврстите папирић на метлу или портвиш — савршено скупља длаке кућних љубимаца, брашно, пудер и друге ситне остатке.
Чишћење филтера у сушилици: Искоришћени папирић лако брише филтер за влакна прије него што их баците.
Скидање флека од дезодоранса: Лагано протрљајте папирић преко исфлекане мајице — можете да уклоните мрљу без додатног прања.
Смањење статичког електрицитета: Пређите папирићем преко одјеће, завјеса или тапацираног намјештаја — посебно корисно зими.
Полирање екрана и наочара: ТВ, монитор, туш кабина, па чак и наочаре — папирић освјежава без трагова.
Неутралисање непријатних мириса: Убаците папирић у обућу, торбу за тренинг, фиоку или кофер. Ставите га и на дно канте за смеће да ублажи мирисе, преноси Лепа и Срећна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
15
21
08
21
06
21
00
20
55
Тренутно на програму