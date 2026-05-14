Умор и слабост: Знаци да вам недостаје важан, али занемарен витамин

Без обзира на то колико се добро храните, понекад вашој исхрани може недостајати одређених хранљивих материја.
Међу њима је витамин одговоран за мноштво користи за ментално и физичко здравље за које можда никада нисте чули: тиамин, познат и као витамин Б1. То је кључни, али често занемарен витамин. Студије показују да стопе недостатка код неких популација могу да се крећу од 20 до преко 90 процената, а модеран начин живота је могући узрок.
„Витамин Б1, или тиамин, је витамин растворљив у води који игра кључну улогу у енергетском метаболизму и функцији нерава. Помаже у претварању угљених хидрата у употребљиву енергију за тијело и мозак“, рекла је за HuffPost Рејчел Поједник, научница и директорка образовања у Stanford Lifestyle Medicine. Слично томе, др Ив Елизабет К. Пени, лекар опште праксе, каже да тиамин „помаже телу да претвори угљене хидрате у енергију и подржава когнитивно и неуромускуларно здравље“.
Недостатак тиамина може изазвати физичке и менталне симптоме који утичу на свакодневни живот. „Рани знаци недостатка могу укључивати умор, раздражљивост, лошу концентрацију и мишићну слабост, а у узнапредовалим случајевима и неуролошке симптоме попут утрнулости или замагљеног вида“, објаснио је Поједнић.
Други знаци могу укључивати потешкоће са краткорочним памћењем, губитак апетита и мучнину. Проблем је што ови симптоми могу бити нежељени ефекти многих других медицинских стања, па се на недостатак тиамина ријетко посумња.
Др Пени истиче да опасност настаје ако се недостатак витамина Б1 не лечи. „Како се стање погоршава, симптоми могу укључивати утрнулост или пецкање, слабост мишића и тешкоће у ходању, а у тешким случајевима и неуролошка стања попут Верникеове енцефалопатије, коју прате конфузија и промјене вида“, објаснила је.
Верникеова енцефалопатија је риједак неуролошки поремећај узрокован недостатком тиамина који захтјева хитно лијечење како би се спријечило трајно оштећење нервног система. Важно је да се консултујете са љекаром ако сумњате на недостатак тиамина или имате било који од поменутих симптома.
„Недостатак је чест код одређених група јер су залихе тиамина у тијелу ограничене и брзо се исцрпљују“, објаснила је Пени. Људи чија се исхрана заснива на прерађеним угљеним хидратима, они са хроничним алкохолизмом, они који су неухрањени, пацијенти са гастроинтестиналним поремећајима и они који су прошли баријатријску хирургију имају повећан ризик од недостатка тиамина.
„Стања повећане метаболичке потражње, као што су болест или трудноћа, такође могу допринети недостатку“, додала је. Људи са дијабетесом и старије особе су такође изложени већем ризику, рекла је Поједнић. Узимање диуретика и неких других лијекова такође може успорити апсорпцију тиамина. Добра вијест је, међутим, да је тежак недостатак тиамина редак у развијеним земљама, првенствено због обогаћивања хране, напомиње Поједнић.
Нема потребе за бригом због прекомерног уноса тиамина. „Веома је ретко узимати превише тиамина јер се вишак обично излучује урином, а токсичност је ријетка чак и када се узимају суплементи. Већи проблем за већину људи је осигуравање сталног уноса, а не вишка“, рекао је Поједнић.
Др Пени је упозорила да је кључно идентификовати потенцијални недостатак пре него што буде прекасно. „Рана идентификација је важна јер нелечени недостатак може довести до озбиљних, али често спречивих компликација“, рекла је.
Потребна количина тиамина зависи од старости и пола. Према Националним институтима за здравље САД, одраслим мушкарцима се препоручује конзумирање 1,2 мг дневно, а женама 1,1 мг дневно. Поједнић је навео намирнице богате тиамином као „сочиво, свињетину, хљеб и житарице од целог зрна, пастрмку или лосос“.
Ако сте изузетно уморни, припадате ризичној групи или ваша исхрана није богата хранљивим материјама, било би добро да разговарате са својим љекаром о могућем недостатку тиамина. Надокнада овог хранљивог састојка може имати значајан позитиван утицај на ваше тијело и мозак.
