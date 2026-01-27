Logo
Промјене на тијелу које указују на недостатак витамина: Не игноришите их

Агенције

27.01.2026

22:52

Лице
Фото: pexels

За нормално функционисање тијела потребно је најмање 13 врста витамина, а сваки од њих има кључну улогу у јачању имунитета и одржавању здравља.

Када тијелу недостаје неки од ових витамина, често се то одражава кроз промјене на кожи, коси, ноктима, али и кроз друге симптоме које лако можемо превидјети. Препознавање ових знакова може помоћи у превенцији озбиљнијих здравствених проблема.

Црвени осип и губитак косе

Ови симптоми могу указивати на мањак биотина (витамин Б7). Рјешење је укључити у исхрану кухана јаја, лосос, авокадо, гљиве, орашасте плодове и банане.

Промјене на кожи попут акни

Осим цинка, акне могу настати због недостатка есенцијалних масних киселина, витамина А и Д. Конзумирање рибе попут лососа и сардина, орашастих плодова, поврћа попут мркве и црвене паприке те излагање сунцу може помоћи у надокнади ових нутријената.

Трнци и пецкање у рукама и ногама

Ови симптоми често су знак недостатка витамина Б скупине, посебно Б6, Б9 и Б12. Препоручује се конзумирање шпината, шпарога, граха, јаја и перади.

Сухе и натечене очи

Витамин А је неопходан за здравље очију, посебно за оне који много времена проводе испред екрана. Овај витамин, као и каротеноиди лутеин и зеаксантин који се налазе у зеленом лиснатом поврћу и жуманцету, штите очи од УВ оштећења и оксидативног стреса.

Пуцање коже на уснама

Ако примијетите испуцале или суве усне, могуће је да вам недостају жељезо, цинк или витамини Б скупине (Б2, Б3, Б12). За надокнаду ових нутријената, препоручује се конзумација блитве, кикирикија, махунарки, перади, лососа, туне, јаја и поврћа попут брокуле и црвене паприке.

Грчеви и болови у мишићима

Ако осјећате грчеве или болове у мишићима, могуће је да вам недостају минерали попут магнезијума, калцијума и калијума.

Пратећи сигнале које нам тијело шаље, можемо на вријеме препознати недостатак витамина и минерала те спријечити озбиљније здравствене посљедице. Правилан избор хране и, по потреби, суплементација, кључни су за очување здравља и виталности.

Vitamini

imunitet

