Промјене на тијелу које указују на недостатак витамина: Не игноришите их

Извор:
Агенције
27.01.2026
22:52
Коментари:0
За нормално функционисање тијела потребно је најмање 13 врста витамина, а сваки од њих има кључну улогу у јачању имунитета и одржавању здравља.
Када тијелу недостаје неки од ових витамина, често се то одражава кроз промјене на кожи, коси, ноктима, али и кроз друге симптоме које лако можемо превидјети. Препознавање ових знакова може помоћи у превенцији озбиљнијих здравствених проблема.
Економија
Расте цијена нафте
Ови симптоми могу указивати на мањак биотина (витамин Б7). Рјешење је укључити у исхрану кухана јаја, лосос, авокадо, гљиве, орашасте плодове и банане.
Осим цинка, акне могу настати због недостатка есенцијалних масних киселина, витамина А и Д. Конзумирање рибе попут лососа и сардина, орашастих плодова, поврћа попут мркве и црвене паприке те излагање сунцу може помоћи у надокнади ових нутријената.
Ови симптоми често су знак недостатка витамина Б скупине, посебно Б6, Б9 и Б12. Препоручује се конзумирање шпината, шпарога, граха, јаја и перади.
Фудбал
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет
Витамин А је неопходан за здравље очију, посебно за оне који много времена проводе испред екрана. Овај витамин, као и каротеноиди лутеин и зеаксантин који се налазе у зеленом лиснатом поврћу и жуманцету, штите очи од УВ оштећења и оксидативног стреса.
Ако примијетите испуцале или суве усне, могуће је да вам недостају жељезо, цинк или витамини Б скупине (Б2, Б3, Б12). За надокнаду ових нутријената, препоручује се конзумација блитве, кикирикија, махунарки, перади, лососа, туне, јаја и поврћа попут брокуле и црвене паприке.
Ако осјећате грчеве или болове у мишићима, могуће је да вам недостају минерали попут магнезијума, калцијума и калијума.
Ауто-мото
Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце
Пратећи сигнале које нам тијело шаље, можемо на вријеме препознати недостатак витамина и минерала те спријечити озбиљније здравствене посљедице. Правилан избор хране и, по потреби, суплементација, кључни су за очување здравља и виталности.
Најновије
Најчитаније
23
05
22
59
22
57
22
54
22
52
Тренутно на програму