Стручњаци упозоравају: Одлазити болестан на посао - више штете него користи

Многи људи иду на посао болесни, било зато што им је потребан новац, да не би изгубили радно мјесто или због очекивања управе, али стручњаци упозоравају да тиме ризикују да упадну у стање трајне исцрпљености.
Студија истраживача са Универзитета у Гронингену у Холандији, Технолошког универзитета у Кемницу у и Универзитета примијењених наука Бон-Рајн-Зиг у Њемачкој открила је да "честе епизоде доласка на посао у болесном стању временом доприносе повећању умора".
"Они који редовно показују презентизам ризикују да упадну у спиралу прекомјерних захтјева и трајне исцрпљености", упозорио је доктор Оливер Вајгелт, ванредни професор организационе психологије на Универзитету у Гронингену, један од аутора студије.
"Презентизам" у ширем смислу значи бити присутан на свом радном мјесту дуже него што је потребно - из било ког разлога - али обично означава одлазак на посао када је особа болесна.
У студији, објављеној у часопису Америчког психолошког удружења, 123 радника водила су дневник током 16 седмица у којем су биљежили да ли су радили док су били болесни и колико су се уморно осјећали.
Резултати су били јасни: њихов ниво умора је знатно порастао у седмицама када су радили болесни и остао је повишен у наредним седмицама.
Истраживачи су узели у обзир и друге факторе као могуће узроке исцрпљености, попут симптома болести, оптерећења послом и притиска од временских рокова.
"Људима који раде док су болесни потребно је знатно више времена да се опораве", рекла је вођа истраживачког тима доктор Каролин Диц, која се бави психологијом рада, организацијом и економијом на Техничком универзитету у Кемницу.
