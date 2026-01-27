"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

Аутор:Маријана Ивељић
27.01.2026
19:20
Коментари:0
Намјера политичког Сарајева је да дестабилизује Републику Српску. Потврда тога јесте захтјев СДА и Демократског фронта упућен Уставном суду БиХ за провјеру уставности избора нове Владе Републике Српске, јасна је Жељка Цвијановић.
"Kада о овоме говоримо јасно је да је извршен правни напад Кристијана Шмита и свих који су одлучили и сматрају да појединац може да буде изнад институција. Из овога су проистекле многе друге ствари, а једна јесте постављање питања да ли је претходна Влада Републике Српске уставна и легална. Сада се ова прича наставља и не би ме изненадило да даље иду са нападнима на Народну скупштину", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан предсједништва БиХ.
Осокољени претходном одлуком, бошњачки апеланти од страних и судија из Федерације у Уставном суду којим тренутно предсједава пензионер, чак траже привремену мјеру забране доношење било каквих одлука новој Влади Српске, док се не оконча спор. На питање новинара да ли је Уставни суд БиХ надлежан да одлучује о овим питањима, предсједник Уставног суда, нема конкретан одговор. О најновијем захтјеву бошњачких апеланата одговара уопштено.
"Кад то дође да ћемо веома озбиљно приступити анализи тог предмета и о њему се одредити у складу са Уставом и нашим правилима Уставног суда", рекао је Мирсад Ђеман, предсједник Уставног суда БиХ (извор Н1).
Уставни суд БиХ излази из оквира основних надлежности. Конкретно, у овим предметима тај суд ради изван уставних норми, тј. доноси политичке одлуке, порука је професора Уставног права.
"С обзиром на то да је дошло до сагласности између Вијећа народа и Народне скупштине у процесу доношења у другом кругу конституисања извршне власти у Републици Српској. Можемо једноставно закључити, постоји ненадлежност Уставног суда БиХ и оно што је примарно у томе, дајте да се Уставни суд БиХ одмакне од оне њему да тако кажем политичке функције", рекао је Миле Дмичић, професор Уставног права.
Бошњаци покушавају још од првог дана након Дејтона да руше Српску и очигледно је да су овај мандат томе посветили, порука је СНСД-овог Мирослава Вујичића.
"Нема представника Републике Српске у Уставном суду БиХ, двоје судија је већ испунило услове за пензију и поставља се питање легитимности њихов одлука. Ако би неки праведнији суд у Европи расправљао о овим одлукама оне би сигурно пале. Ово је примјер једне силе од стране Уставног суда у коме сједе људи који су изгубили сваки легитимитет", рекао је Мирослав Вујичић, замјеник предсједавајућег Kлуба СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Премијер Српске је раније поручио да ће Српска морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила. Лидер СНСД-а је из Израела послао поруку да је све што ради Уставни суд БиХ засновано на злоупотребама и на покушајима да нешто наметну Републици Српској.
