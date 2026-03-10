Logo
Large banner

Због веза са Епстином одбијена за уговор вриједан 2 милиона долара

10.03.2026

08:15

Коментари:

0
Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Сара Фергусон је наводно одбијена за уговор о продаји књиге вриједан 2 милиона долара (1,73 милиона евра) у Сједињеним Државама због скандала који окружује њеног бившег мужа, Ендруа Маунтбатена-Виндзора, и његову везу са Џефријем Епштајном.

Бивша војвоткиња од Јорка, чије се мјесто боравка тренутно не зна, суочила се са низом одбијања.

„Постала је изопштеница“

Према ријечима високопозиционираног холивудског извора, Фергусон, познат и као Ферги, надао се авансу од 2 милиона долара за књигу, чија тема није позната.

„Суочила се са низом одбијања, а у неколико случајева није добила никакав одговор. Чини се да нико није ни најмање заинтересован да буде разоткривена као да профитира од скандала са Епштајном, који је разорио њену породицу и потпуно уништи њеног бившег мужа“, рекао је извор за Сандеј експрес.

„Свака нада коју је имала да ће одржати свој амерички сан сада дјелује потпуно разбијена. Комерцијално, као што је доказано неуспјелим уговором за књигу, постала је изопштеница“, додао је извор.

Џефри Епстајн

Свијет

Покренута нова истрага на Епстиновом имању због сумње да су тамо сакривена тијела жртава

О финансијским проблемима Саре Фергусон се дуго прича, а и сама је раније признала да је 2011. године од Епштајна узела 15.000 фунти, што је јавно назвала „огромном грешком у процјени“.

Пад у немилост

Сара (66) је некада имала успјешну каријеру у Америци, гдје је радила као дописница за емисију „Today Show“ на NBC-ју. Такође је ауторка неколико дјечјих књига, укључујући серију „Little Red“ и „Tea for Ruby“. У Великој Британији се повремено појављивала у емисији „Loose Women“ на ITV-ју и била је чест гост на познатим добротворним догађајима.

Такође се чинило да се враћа у краљевске кругове, придруживши се породици у Сандрингему 2023. године, обиљежавајући свој први краљевски Божић од 1990-их.

Међутим, прошле године ју је одбацило неколико добротворних организација након открића о њеним везама са Епштајном. Међу њима су били дјечји хоспис „Џулијина кућа“ и фондација за истраживање алергија на храну „Наташина фондација за истраживање алергија“.

џефри епстајн епстин

Свијет

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Почетком фебруара, њена добротворна организација, „Sarah's Trust“, објавила је да ће се затворити „у догледно вријеме“, само неколико дана након што је бивша војвоткиња именована у имејловима везаним за Џефрија Епштајна које је објавило Министарство правде САД. Организација, основана 2020. године ради „подршке добротворним организацијама широм свијета“, објавила је затварање након вишемјесечног разматрања.

Гдје је сада Сара Фергусон?

Сара је напустила Краљевску ложу у Виндзору, гдје је живјела са својим бившим мужем Ендруом скоро двије деценије. Бивши пар, који се развео 1996. године, био је познат по изузетно добром односу, а Сара их је једном описала као „најсрећнији разведени пар на свијету“.

Од тада се не зна гдје се налази, а извјештаји указују да је била у Француским Алпима, Швајцарској и Уједињеним Арапским Емиратима

Принц Ендру

Свијет

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

Прошлог мјесеца, Дејли мејл је објавио да је посјетила Балилифин Лоџ & Спа у Донеголу, ирски велнес центар који је већ посјетила. О претходној посјети, подијелила је видео на ТикТоку и написала: „Понекад ми постане превише, па само покушавам да побјегнем и удахнем најљепши, дивни свјеж ваздух.“

Није јасно гдје Сара планира да живи након Епштајнових докумената. Извор је раније рекао за Hello! да се неће придружити Ендруу у његовом пресељењу у Норфок. „Била је уз њега свих ових година, али сада је спремна да рашири крила“, рекао је извор.

Пар има двије ћерке, принцезу Беатрис (37) и принцезу Евгенију (35).

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

princ Endru

Сара Фергусон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Суд прелиминарно одобрио да се Епстиновим жртвама исплати 35 милиона долара

6 д

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру

Свијет

Нови детаљи мејлова Ендруа и Џефрија Епстина: "Ако будеш у Паризу доћи ћу да прославимо..."

6 д

0
Бил и Хилари Клинтон

Свијет

Објављени снимци саслушања Била и Хилари Клинтон о везама с Епстином

1 седм

0
Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс

Свијет

Бил Гејтс позван на саслушање у вези са случајем Епстајн

5 д

0

Више из рубрике

Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

3 ч

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Свијет

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

3 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију, осјетио се у више европских земаља

4 ч

0
Тежак ударац за Кијев, остали без једног од најбољих пилота: Погинуо пуковник Александар Довгач

Свијет

Тежак ударац за Кијев, остали без једног од најбољих пилота: Погинуо пуковник Александар Довгач

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner