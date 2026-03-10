Због веза са Епстином одбијена за уговор вриједан 2 милиона долара

10.03.2026
Сара Фергусон је наводно одбијена за уговор о продаји књиге вриједан 2 милиона долара (1,73 милиона евра) у Сједињеним Државама због скандала који окружује њеног бившег мужа, Ендруа Маунтбатена-Виндзора, и његову везу са Џефријем Епштајном.
Бивша војвоткиња од Јорка, чије се мјесто боравка тренутно не зна, суочила се са низом одбијања.
Према ријечима високопозиционираног холивудског извора, Фергусон, познат и као Ферги, надао се авансу од 2 милиона долара за књигу, чија тема није позната.
„Суочила се са низом одбијања, а у неколико случајева није добила никакав одговор. Чини се да нико није ни најмање заинтересован да буде разоткривена као да профитира од скандала са Епштајном, који је разорио њену породицу и потпуно уништи њеног бившег мужа“, рекао је извор за Сандеј експрес.
„Свака нада коју је имала да ће одржати свој амерички сан сада дјелује потпуно разбијена. Комерцијално, као што је доказано неуспјелим уговором за књигу, постала је изопштеница“, додао је извор.
О финансијским проблемима Саре Фергусон се дуго прича, а и сама је раније признала да је 2011. године од Епштајна узела 15.000 фунти, што је јавно назвала „огромном грешком у процјени“.
Сара (66) је некада имала успјешну каријеру у Америци, гдје је радила као дописница за емисију „Today Show“ на NBC-ју. Такође је ауторка неколико дјечјих књига, укључујући серију „Little Red“ и „Tea for Ruby“. У Великој Британији се повремено појављивала у емисији „Loose Women“ на ITV-ју и била је чест гост на познатим добротворним догађајима.
Такође се чинило да се враћа у краљевске кругове, придруживши се породици у Сандрингему 2023. године, обиљежавајући свој први краљевски Божић од 1990-их.
Међутим, прошле године ју је одбацило неколико добротворних организација након открића о њеним везама са Епштајном. Међу њима су били дјечји хоспис „Џулијина кућа“ и фондација за истраживање алергија на храну „Наташина фондација за истраживање алергија“.
Почетком фебруара, њена добротворна организација, „Sarah's Trust“, објавила је да ће се затворити „у догледно вријеме“, само неколико дана након што је бивша војвоткиња именована у имејловима везаним за Џефрија Епштајна које је објавило Министарство правде САД. Организација, основана 2020. године ради „подршке добротворним организацијама широм свијета“, објавила је затварање након вишемјесечног разматрања.
Сара је напустила Краљевску ложу у Виндзору, гдје је живјела са својим бившим мужем Ендруом скоро двије деценије. Бивши пар, који се развео 1996. године, био је познат по изузетно добром односу, а Сара их је једном описала као „најсрећнији разведени пар на свијету“.
Од тада се не зна гдје се налази, а извјештаји указују да је била у Француским Алпима, Швајцарској и Уједињеним Арапским Емиратима
Прошлог мјесеца, Дејли мејл је објавио да је посјетила Балилифин Лоџ & Спа у Донеголу, ирски велнес центар који је већ посјетила. О претходној посјети, подијелила је видео на ТикТоку и написала: „Понекад ми постане превише, па само покушавам да побјегнем и удахнем најљепши, дивни свјеж ваздух.“
Није јасно гдје Сара планира да живи након Епштајнових докумената. Извор је раније рекао за Hello! да се неће придружити Ендруу у његовом пресељењу у Норфок. „Била је уз њега свих ових година, али сада је спремна да рашири крила“, рекао је извор.
Пар има двије ћерке, принцезу Беатрис (37) и принцезу Евгенију (35).
(индекс)
