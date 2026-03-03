Logo
Нови детаљи мејлова Ендруа и Џефрија Епстина: "Ако будеш у Паризу доћи ћу да прославимо..."

Извор:

Курир

03.03.2026

21:39

Коментари:

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру
Фото: U.S. Department of Justice / AP / Jordan Pettitt

Епстајн је само неколико дана раније завршио казну кућног притвора, након што је одслужио затворску казну због оптужби повезаних са проституцијом, укључујући случај малољетнице.

Бивши британки принц Ендру наводно је 2010. године честитао Џефрију Епстајну на изласку из кућног притвора и предложио сусрет у Паризу, показују мејлови објављени у оквиру истраге америчког Министарства правде.

Према преписци од 24. јула 2010. године, Епстајн је обавестио примаоце означене као „The Duke“ и „ferg“ да ће боравити у Паризу. Иако су мејл адресе редиговане, британски медији наводе да се ради о Ендруу и његовој бившој супрузи, Сари Фергусон.

Епстајн је само неколико дана раније завршио казну кућног притвора, након што је одслужио затворску казну због оптужби повезаних са проституцијом, укључујући случај малољетнице.

Џефри Епстин-26022026

Свијет

Епстин трговао женама преко британских ваздушних лука

У одговору, „The Duke“ је написао:

„Честитам! ДС ми је рекао да ти је од јуче дозвољено да изађеш. Колико дуго остајеш у Паризу? Враћам се у Лондон 16.“

Епстајн је потом навео да планира боравак у Паризу, а затим одлазак на ранч у Новом Мексику, додајући да постоје „велике пословне прилике“.

У сљедећем одговору, потписаном са „А“ и „HRH The Duke of York KG“, стоји:

„Заиста, заиста добре вијести. Ако будеш у Паризу око 16., доћи ћу да наздравимо твом новом животу!“

Спорне пословне референце

У поруци се помињу и потенцијалне државне куповине у вриједности до три милијарде фунти — што је изазвало додатна питања јер је Ендру у то вријеме обављао функцију британског трговинског изасланика (2001–2011).

Бил и Хилари Клинтон-27022026

Свијет

Објављени снимци саслушања Била и Хилари Клинтон о везама с Епстином

Његове везе са Епстајном већ су довеле до повлачења из јавних краљевских дужности 2019. године, након контроверзног интервјуа за ББЦ емисију Неwснигхт, у којем је говорио о њиховом односу.

Епстајн је преминуо у затвору у августу 2019. док је чекао суђење по федералним оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.

Губитак титула и истрага

У октобру 2025. године, Чарлс lll одузео је Ендруу принчеву титулу, што је био преседан без преседана у модерној историји монархије.

Након његовог хапшења у фебруару ове године због сумње на злоупотребу јавне функције, краљ је поручио да палата пружа „пуну и безрезервну сарадњу“ у истрази.

Ендру је више пута негирао било какву противправну радњу у вези са Епстајном и након саслушања је пуштен из притвора. Ипак, објављени мејлови поново су отворили питања о природи њиховог односа и потенцијалним посљедицама по британску монархију.

(курир)

