Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас да ће министар трговине Хауард Лутник свједочити пред Конгресом о свом односу са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
"Хауард ће отићи и рећи шта год има да каже. Он је веома невин момак, ради добар посао", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси "си-ен-ен".
Размена имејлова, објављена као дио Епстинових досијеа, између бившег америчког финансијера и Лутника показује да је министар трговине комуницирао са Епстином више од деценије, након што је тврдио да је прекинуо сваки контакт са осуђеним сексуалним преступником који је преминуо 2019. године.
Лутник није оптужен за прекршај и јавно је рекао да "није имао никакву везу" са Епстином.
Амерички предсједник снажно подржава Лутника, који је можда један од ријетких секретара кабинета које Трамп сматра личним пријатељем.
