Logo
Large banner

Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином

Извор:

Танјуг

27.02.2026

22:41

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Фото: Tanjug / AP / Kenny Holston

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас да ће министар трговине Хауард Лутник свједочити пред Конгресом о свом односу са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.

"Хауард ће отићи и рећи шта год има да каже. Он је веома невин момак, ради добар посао", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући, преноси "си-ен-ен".

Затвор

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Размена имејлова, објављена као дио Епстинових досијеа, између бившег америчког финансијера и Лутника показује да је министар трговине комуницирао са Епстином више од деценије, након што је тврдио да је прекинуо сваки контакт са осуђеним сексуалним преступником који је преминуо 2019. године.

Лутник није оптужен за прекршај и јавно је рекао да "није имао никакву везу" са Епстином.

Амерички предсједник снажно подржава Лутника, који је можда један од ријетких секретара кабинета које Трамп сматра личним пријатељем.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Džefri Epstajn

Џефри Епстајн

Џефри Епстин

Епстајнови фајлови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

1 ч

0
Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

1 ч

0
Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

БиХ

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ

2 ч

0
Змија у фебруару

Србија

Змије пораниле: Уловио великог гмизавца у фебруару - ВИДЕО

2 ч

0

Више из рубрике

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп о укидању санкција Русији: Желим да се то деси

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

4 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

22

55

Централне вијести, 27.02.2026.

22

54

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

22

53

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

22

51

Умро Милан Краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner