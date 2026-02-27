Logo
Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

27.02.2026

19:52

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Америке, Доналд Трамп рекао је новинарима у петак да је кубанска влада "у великој невољи" и наговијестио да би могло доћи до "пријатељског преузимања Кубе".

Трамп је говорио док је напуштао Бијелу кућу.

"Кубанска влада разговара с нама и као што знате, у великој су невољи. Немају новца, немају ништа тренутно."

Трамп је додао:

"Али, разговарају с нама и можда ћемо имати пријатељско преузимање Кубе. Врло лако бисмо могли завршити с пријатељским преузимањем Кубе", рекао је Трамп, а преноси "НБЦ Миами".

