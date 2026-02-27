Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

27.02.2026
19:52
Коментари:0
Предсједник Америке, Доналд Трамп рекао је новинарима у петак да је кубанска влада "у великој невољи" и наговијестио да би могло доћи до "пријатељског преузимања Кубе".
Трамп је говорио док је напуштао Бијелу кућу.
"Кубанска влада разговара с нама и као што знате, у великој су невољи. Немају новца, немају ништа тренутно."
Трамп је додао:
"Али, разговарају с нама и можда ћемо имати пријатељско преузимање Кубе. Врло лако бисмо могли завршити с пријатељским преузимањем Кубе", рекао је Трамп, а преноси "НБЦ Миами".
Trump: "We could very well end up having a friendly takeover of Cuba."— ZEEZ 🌚 (@Swaggzeez1) February 27, 2026
pic.twitter.com/ix7lpqkozu
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму