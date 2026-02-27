Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Извор:
Бивши амерички предсједник Бил Клинтон рекао је у обраћању Одбору за надзор Представничког дома да није видио ништа што би га навело да се замисли док је проводио вријеме са озлоглашеним покојним финансијером Џефријем Епстајном.
Клинтон је изјавио да не би летио Епстајновим авионом да је знао за његову наводну сексуално искориштавање и трговину малољетним дјевојкама, и да би се постарао да га ухапсе и осуде.
"Овдје сам само зато што је Епстајн тако добро крио своје илегалне активности од свих дуго времена", рекао је он.
Наводи се да је Клинтон летио Епстајновим авионом неколико пута од 2000. године до суђења Епстајну за проституцију малољетних лица 2008. године.
У Епстајновим досијеима, које је објавило Министарство правде, налазе се фотографије Клинтона са женским особама чија су лица цензурисана.
Клинтон се изјаснио да није крив, и додао да није ништа ни видио, ни лоше урадио.
