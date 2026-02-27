Logo
Large banner

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Извор:

СРНА

27.02.2026

19:43

Коментари:

0
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Бивши амерички предсједник Бил Клинтон рекао је у обраћању Одбору за надзор Представничког дома да није видио ништа што би га навело да се замисли док је проводио вријеме са озлоглашеним покојним финансијером Џефријем Епстајном.

Клинтон је изјавио да не би летио Епстајновим авионом да је знао за његову наводну сексуално искориштавање и трговину малољетним дјевојкама, и да би се постарао да га ухапсе и осуде.

ФК Борац

Фудбал

Мариновић пред Сарајево: Дисциплина је кључ успјеха

"Овдје сам само зато што је Епстајн тако добро крио своје илегалне активности од свих дуго времена", рекао је он.

Наводи се да је Клинтон летио Епстајновим авионом неколико пута од 2000. године до суђења Епстајну за проституцију малољетних лица 2008. године.

У Епстајновим досијеима, које је објавило Министарство правде, налазе се фотографије Клинтона са женским особама чија су лица цензурисана.

Туча хирурга на клиници

Србија

Хирурзи се посвађали на клиници, па услиједила жестока туча

Клинтон се изјаснио да није крив, и додао да није ништа ни видио, ни лоше урадио.

Подијели:

Тагови :

Bil Klinton

Džefri Epstajn

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак - бањски туризам у Српској и Србији

Република Српска

Заједнички развој бањског туризма у Српској и Србији - мост сарадње и нове могућности

33 мин

0
Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Остали спортови

Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

38 мин

0
Јелен напао возача

Регион

Несвакидашњи инцидент: Јелен напао возача скутера усред града

39 мин

0
Сајам туризма у Српској

Друштво

Српска биљежи рекордне посјете туриста

40 мин

0

Више из рубрике

Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

Свијет

Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

1 ч

0
Трамвај

Свијет

Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

1 ч

0
Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

Свијет

Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

1 ч

0
Руски дрон у Румунији

Свијет

Бука па експлозија: Снимљена драма изнад Дунава

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner