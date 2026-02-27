Logo
Бука па експлозија: Снимљена драма изнад Дунава

Извор:

АТВ

27.02.2026

17:11

Руски дрон у Румунији
Фото: Screenshot

Полицијски службеници из затвора Тулча у Румунији подијелили су на мрежи видео жестоке буке једног од дронова снимљених на граници Румуније и Украјине.

Власти су у петак ујутру издале три упозорења у округу Тулча због рата у Украјини и позвале људе да се склоне.

Жестока бука дрона на који је пуцано, снимљена у близини затвора Тулча. Становници округа Тулча добили су три упозорења због надлијетања руског дрона у петак ујутру.

Пожар у Брчком

Хроника

Гори фабрика намјештаја у Брчком, има повријеђених

Људима је савјетовано да се склоне или у подруме или у заједничка склоништа, а ако то није могуће, да остану у кући.

Један од дронова које су Руси користили за напад на украјинске луке на Дунаву, на румунској граници, снимљен је у близини затвора Тулча. На снимцима које је затворска полиција подијелила на Фејсбуку, може се чути жестока бука ратног дрона на који је пуцано у петак ујутру. Запослени у затвору Тулча скренули су пажњу на чињеницу да немају гдје да се склоне у затвору.

"На малој удаљености од спољашњег дијела затвора Тулча. Немамо могућност да се склонимо. Остајемо на својим положајима“, саопштио је Национални синдикат затворских полицајаца.

Становницима Румуније послата упозорења

Двије поруке РО-Алерт које су власти издале за округ Тулча, у петак ујутру. Око 6:57, први дрон је примијећен у украјинском ваздушном простору, како се креће ка сјеверу округа Тулча.

У 7:17, издата је порука РО-Алерт којом се становништво у том подручју упозорава на могуће објекте који би могли пасти из ваздушног простора. У 7:47, узбуна је укинута, а дрон није ушао на румунску територију, саопштило је Министарство одбране, према "Њуз.ро".

Мотоцикл мотор

Хроника

Мотоциклиста погинуо у тешком судару

У 8:45, откривен је други дрон, што је довело до издавања нове поруке РО-Алерт. Два авиона Ф-16 Фајтинг Фалкон из ваздухопловне базе Фетешти полетјела су у 9:04 да истраже ваздушни простор.

Због близине границе између Румуније и Украјине, специјализовани војни тимови су мобилисани да траже могуће фрагменте дрона на националној територији. Ваздушна узбуна је званично укинута у 10:12 часова, према саопштењу власти.

