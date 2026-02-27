Logo
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

Извор:

Агенције

27.02.2026

15:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Холандија је најтеже погођена забраном увоза руске нафте, јер је платила готово 60 милијарди евра више за увезену нафту у посљедње четири године, откако су уведене санкције Русији, наводи се у извјештају европске статистичке агенције Евростат.

ЕУ је забранила испоруке руске нафте од децембра 2022. и нафтних деривата од фебруара 2023. године, што је изазвало велику нестабилност тржишту нафте и довело до наглог раста цијена, преноси РИА Новости.

Према извјештају Евростата за 2025. годину, Холандија је куповала нафту по 64,1 евро по барелу, у односу на цијену од 57,9 евра у 2021. години и по процјенама укупан губитак износи 56,6 милијарди евра.

У тексту се наводи да је ЕУ забиљежила губитке од око 282,6 милијарди евра од увођења санкција Русији.

Европски комесар за енергетику Дан Јоргенсен најавио је у децембру да ће Европска комисија почетком ове године поднијети законски приједлог за потпуну забрану увоза руске нафте у ЕУ.

