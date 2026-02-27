Мотоциклиста погинуо у тешком судару

27.02.2026
17:01
На Батајничком друму данас око 15 сати догодила се стравична саобраћајна несрећа са фаталним исходом.
У директном судару путничког аутомобила и мотоцикла, погинуо је возач двоточкаша.
Иако је екипа Хитне помоћи стигла у рекордном року, љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.
Стање возача аутомобила који је учествовао у удесу још увијек није званично потврђено, а на самом мјесту несреће видљива је велика материјална штета. Полицијске патроле су одмах блокирале локацију како би се извршио увиђај и утврдиле тачне околности које су довеле до ове трагедије.
"Призор је био потресан. Полиција тренутно прикупља доказе и врши мјерења како би се утврдило ко је изазвао судар", наводи извор са лица мјеста.
Због полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици Батајничког друма је дјелимично обустављен и одвија се успорено. Возачима се савјетује опрез и кориштење алтернативних праваца док се возила не уклоне са коловоза.
Више детаља о идентитету настрадалог и узроку несреће биће познато након званичног саопштења Министарства унутрашњих послова.
