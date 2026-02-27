Logo
Мотоциклиста погинуо у тешком судару

27.02.2026

17:01

Мотоцикл мотор вожња пут
Фото: Guduru Ajay bhargav/Pexels

На Батајничком друму данас око 15 сати догодила се стравична саобраћајна несрећа са фаталним исходом.

У директном судару путничког аутомобила и мотоцикла, погинуо је возач двоточкаша.

Иако је екипа Хитне помоћи стигла у рекордном року, љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.

Увиђај у току

Стање возача аутомобила који је учествовао у удесу још увијек није званично потврђено, а на самом мјесту несреће видљива је велика материјална штета. Полицијске патроле су одмах блокирале локацију како би се извршио увиђај и утврдиле тачне околности које су довеле до ове трагедије.

"Призор је био потресан. Полиција тренутно прикупља доказе и врши мјерења како би се утврдило ко је изазвао судар", наводи извор са лица мјеста.

Застој у саобраћају

Због полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици Батајничког друма је дјелимично обустављен и одвија се успорено. Возачима се савјетује опрез и кориштење алтернативних праваца док се возила не уклоне са коловоза.

Више детаља о идентитету настрадалог и узроку несреће биће познато након званичног саопштења Министарства унутрашњих послова.

(Телеграф.рс)

Саобраћајна несрећа

Batajnica

погинуо мотоциклиста

