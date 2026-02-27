Logo
Захарова о свједочењу Хилари Клинтон: ''Оно што је рекла је чиста измишљотина''

27.02.2026

16:50

Хилари Клинтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Свједочење бившег америчког државног секретара Хилари Клинтон о везама њеног супруга, бившег предсједника САД Била Клинтона, са озлоглашеним покојним америчким финансијером Џефријем Епстајном је лажно, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Бил Клинтон је све знао. И Хилари Клинтон такође све зна. Оно што је рекла јуче била је лаж, чиста измишљотина", навела је Захарова на медијском форуму "Москва-Исламабад".

Она је упоредила лажи Клинтонове са лажима "ултралибералне гомиле" о ситуацији у Украјини, коју је Клинтонова "створила и од које је профитирала".

Хилари Клинтон је јуче свједочила пред америчким Конгресом о случају "Епстајн".

Она је негирала да је посјећивала Епстајново острво и остале некретнине, и тврди да "није имала појма" о његовим криминалним активностима, нити се сјећа да га је икада срела.

Свједочење бившег америчког предсједника Била Клинтона у случају Епстајн је заказано за данас.

