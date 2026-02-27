Logo
Large banner

Миле Китић открио своје право име

Извор:

Гранд

27.02.2026

17:30

Коментари:

0
пјевач Миле Китић
Фото: Printscreen/Youtube/Extra FM

Популарни пјевач народне музике први албум објавио је давне 1982. године, али укус прве популарности Миле Китић ће осјетити тек неколико година касније.

Наиме, данас један од најпопуларнијих фолкера у дијаспори прекретницу у каријери је доживио када је постао дио продукцијске куће „Јужни ветар“.

Гостујући у једној емисији, Миле је открио шта пише у његовој личној карти.

“Моје право име је Милојко”, рекао је пјевач својевремено у једној емисији на Пинку.

Подсјетимо, пјевач Миле Китић је рођен у селу у Босни и Херцеговини, родитељи су му се бавили земљорадњом и живио је јако сиромашно, преноси Гранд.

Подијели:

Таг :

Mile Kitić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

Здравље

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

14 мин

0
Ивица Дачић

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

20 мин

0
Руски дрон у Румунији

Свијет

Бука па експлозија: Снимљена драма изнад Дунава

26 мин

0
Пожар у фабрици у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

21 мин

0

Више из рубрике

Наида Бешлагић

Сцена

Звезда Гранда побиједила рак

1 ч

0
Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

Сцена

Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

2 ч

0
Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Сцена

Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

8 ч

0
"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Сцена

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

17

16

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner