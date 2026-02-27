Миле Китић открио своје право име

Извор:
Популарни пјевач народне музике први албум објавио је давне 1982. године, али укус прве популарности Миле Китић ће осјетити тек неколико година касније.
Наиме, данас један од најпопуларнијих фолкера у дијаспори прекретницу у каријери је доживио када је постао дио продукцијске куће „Јужни ветар“.
Гостујући у једној емисији, Миле је открио шта пише у његовој личној карти.
“Моје право име је Милојко”, рекао је пјевач својевремено у једној емисији на Пинку.
Подсјетимо, пјевач Миле Китић је рођен у селу у Босни и Херцеговини, родитељи су му се бавили земљорадњом и живио је јако сиромашно, преноси Гранд.
