Авион из Дохе са 250 српских држављана слетио у Београд

Танјуг

20.03.2026

07:51

Министарство спољних послова, у координацији са Владом Србије, успјешно је организовало још један евакуациони лет, којим је 250 држављана Србије из Дохе безбједно слетјело на београдски аеродром, саопштило је Министарство.

Евакуисани су српски држављани који су се затекли у Катару, Кувајту и Бахреину.

Државни секретар у Министарству спољних послова Дамјан Јовић, који је координисао евакуацијом, из Дохе је раније поручио да овим комплексним логистичким подухватом Министарство спољних послова Србије наставља низ евакуационих летова са Блиског истока из ратом захваћених подручја.

- Ово је до сада најзахтјевнија операција, у логистичком смислу, коју смо спровели. Током цијеле ноћи смо транспортовали наше људе и превозили их из Бахреина и Кувајта кроз Саудијску Арабију овдје до Катара. Ријеч је о врло сложеним процедурама, али ево, сви смо се укрцали - објаснио је Јовић.

Према његовим ријечима, око 250 људи се у четвртак увече безбједно вратило у Србију, поручујући да држава Србија брине о својим грађанима.

Doha

авион

