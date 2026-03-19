Logo
Large banner

Шок обрт: Власник кафане убио госта, син помогао да сакрију тијело!

Аутор:

АТВ

19.03.2026

16:07

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook

Мистериозни нестанак Ивана Вијоглавина (36), који је трагично окончан, добио је најмрачнији могући епилог: за његово убиство ухапшен је власник кафане у којој је Иван посљедњи пут виђен жив, док је сину власника стављено на терет да је помогао оцу да се ријеши тијела!

Најстрашнији детаљ у цијелој причи је сурова лаж којом је убица данима обмањивао жртвину мајку.

Кобна ноћ без свједока и видео-надзора

Све је почело једне ноћи у локалној кафани, мјесту гдје се Иван надао опуштању, а пронашао смрт.

Према ријечима његове мајке, које је раније подијелила са медијима, Иван је у локалу остао сам након што су његови пријатељи отишли. Управо у том тренутку, према тадашњој верзији власника кафане, М. Л. (65), сценарио смрти је почео да се одвија.

Лаж која је сломила срце мајке: Обмана власника кафане

Власник је мајци испричао причу која је тада дјеловала као трачак наде, а сада се испоставила као монструозна маска за убиство:

"Он (власник) ми је рекао да су Иванови пријатељи отишли и да је он остао сам када су у локал ушла тројица мушкараца" - испричала је тада очајна мајка за наш портал.

Према тој лажној верзији, тројица непознатих мушкараца су тражила од Ивана да изађе напоље како би „разговарали”. Тада је, наводно, кренула расправа, а Иван се, како је лагао власник, изгубио сваки траг.

Власник је чак додао и драматичан детаљ како су њему самом тада „запријетили да никоме ништа не говори”.

Истина испливала на видјело: Хапшење оца и сина

Дан за даном, неизвјесност је разарала Иванову породицу. Чињеница да у кафани није било видео-надзора само је отежавала истрагу и продужавала агонију. Међутим, упоран рад полиције успио је да пробије зид ћутања и лажи.

Данас је МУП саопштио шокантан обрт: власник кафане, М. Л. из околине Зрењанина, није био свједок-жртва пријетњи тројице мушкараца, већ је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.

Човјек коме је Иванова мајка вјеровала, човјек који је са њом дијелио „детаље” нестанка, био је његов џелат!

Ипак, хорор ту није стао. Како је саопштио МУП, полиција је ставила лисице на руке и његовом сину, такође М. Л. . Он се сумњичи за кривично дјело спречавање и ометање доказивања.

Сумња се, наиме, да је син помогао оцу да се ријеши Иванова тијела, покушавајући да на тај начин сакрије трагове овог застрашујућег злочина.

Завјера ћутања у породици убица

Овај злочин није само прича о бруталном убиству, већ и о монструозном покушају прикривања истине унутар једне породице. Док се за Иваном трагало, отац и син су, како се сумња, чували језиву тајну, док је отац чак и без трнке свијести гледао у очи Иванову мајку и лагао је.

Србија чека правду, а Иванова породица се, умјесто наде, сада суочава са стравичном истином да је Иванова посљедња кафа била кобна, а људи којима је вјеровао - његове убице и саучесници.

Очекује се да ће истрага утврдити све мотиве овог злочина који је заувијек завио у црно један мали крај, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Србија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner