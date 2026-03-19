Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

19.03.2026
15:52
У Новом Пазару 23. марта почиње поновљено суђење Алдини Лакота, раније осуђеној на доживотни затвор. Апелациони суд укинуо пресуду и наложио нови поступак.
У Вишем суду у Новом Пазару за 23. март заказан је почетак поновљеног суђења Алдини Лакота, која је првостепеном пресудом била осуђена на казну доживотног затвора због свирепог убиства свекрве.
Главни претрес заказан је за понедјељак, када би Лакота требало да изнесе своју одбрану, потврђено је у том суду.
Поступак се понавља након што је Апелациони суд у Крагујевцу усвојио жалбу одбране, укинуо првостепену пресуду и наложио Вишем суду у Новом Пазару да понови суђење.
Лакота је прва жена у Србији којој је првостепеном пресудом изречена казна доживотног затвора од поновног увођења те санкције 2019. године.
Према оптужници, терети се за тешко убиство на свиреп и подмукао начин, односно да је 28. маја 2024. године свекрву избола на смрт.
