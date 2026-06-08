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Ново упозорење полиције грађанима: ОПРЕЗ

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:35

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Полицијска управа Бијељина упозорила је данас грађане на повећан број превара путем "М:тел" допуне и "икс бон" ваучера чија су мета најчешће запослени у услужним дјелатностима.

"Непозната лица путем телефона позивају запослене, лажно се представљајући као њихови руководиоци, доводе их у заблуду да им уплате на понуђене телефонске бројеве `М:тел` допуне или `икс бон`, а све с циљем прибављања противправне имовинске користи", саопштено је из полиције.

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Грађанима је упућен апел да буду опрезни у телефонској комуникацији са непознатим лицима, да не уплаћују "М:тел" допуне или "икс бон" док претходно не утврде да ли заиста разговарају са лицима за која им се непозната лица представљају.

У случају злоупотребе, грађане су позвали да то пријаве најближој Полицијској станици на број 122.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

превара

Упозорење

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