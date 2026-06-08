Ново упозорење полиције грађанима: ОПРЕЗ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијска управа Бијељина упозорила је данас грађане на повећан број превара путем "М:тел" допуне и "икс бон" ваучера чија су мета најчешће запослени у услужним дјелатностима.
"Непозната лица путем телефона позивају запослене, лажно се представљајући као њихови руководиоци, доводе их у заблуду да им уплате на понуђене телефонске бројеве `М:тел` допуне или `икс бон`, а све с циљем прибављања противправне имовинске користи", саопштено је из полиције.
Регион
Пијани супруг гурнуо жену са врха зграде: Хорор у Загребу
Грађанима је упућен апел да буду опрезни у телефонској комуникацији са непознатим лицима, да не уплаћују "М:тел" допуне или "икс бон" док претходно не утврде да ли заиста разговарају са лицима за која им се непозната лица представљају.
У случају злоупотребе, грађане су позвали да то пријаве најближој Полицијској станици на број 122.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
16
37
16
36
16
30
16
21
16
20
Тренутно на програму