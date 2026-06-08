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Пијани супруг гурнуо жену са врха зграде: Хорор у Загребу

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:30

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

У суботу, 6. јуна око 16:35 часова на Трешњевци у Загорској улици у Загребу, полицијски службеници су реаговали на пријаву о паду непознате женске особе са зграде.

Како сазнаје Индекс, жену је са врха зграде гурнуо њен пијани супруг. Ријеч је о украјинском пару.

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Како је полиција данас саопштила, по доласку на лице мјеста утврђено је да је 46-годишња држављанка Украјине, са регулисаним статусом у Републици Хрватској, преминула након пада са зграде на непознат начин.

У стану поменуте зграде у којем је живјела 46-годишњакиња, пронађен је њен 47-годишњи члан породице, такође држављанин Украјине, са регулисаним статусом у Републици Хрватској, који је био видљиво растројен и у пијаном стању.

Преокрет у истрази

На лицу мјеста је обављен увиђај у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом у Загребу, а тијело преминуле је превезено у Завод за судску медицину.

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Иако почетне информације нису указивале на кривично дјело, опсежна криминалистичка истрага довела је до нових открића.

Као резултат тога, 47-годишњак је ухапшен у недјељу, 7. јуна, због сумње да је починио тешко убиство.

Кривистичка истрага се наставља како би се утврдиле све околности овог случаја.

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Тагови :

Хрватска

Убиство

Загреб

Полиција

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