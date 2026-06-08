Пијани супруг гурнуо жену са врха зграде: Хорор у Загребу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У суботу, 6. јуна око 16:35 часова на Трешњевци у Загорској улици у Загребу, полицијски службеници су реаговали на пријаву о паду непознате женске особе са зграде.
Како сазнаје Индекс, жену је са врха зграде гурнуо њен пијани супруг. Ријеч је о украјинском пару.
Република Српска
Минић: Имам информације да прелаз у Градишци неће бити затворен
Како је полиција данас саопштила, по доласку на лице мјеста утврђено је да је 46-годишња држављанка Украјине, са регулисаним статусом у Републици Хрватској, преминула након пада са зграде на непознат начин.
У стану поменуте зграде у којем је живјела 46-годишњакиња, пронађен је њен 47-годишњи члан породице, такође држављанин Украјине, са регулисаним статусом у Републици Хрватској, који је био видљиво растројен и у пијаном стању.
На лицу мјеста је обављен увиђај у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом у Загребу, а тијело преминуле је превезено у Завод за судску медицину.
Хроника
Радник погинуо на градилишту: Огласио се МУП
Иако почетне информације нису указивале на кривично дјело, опсежна криминалистичка истрага довела је до нових открића.
Као резултат тога, 47-годишњак је ухапшен у недјељу, 7. јуна, због сумње да је починио тешко убиство.
Кривистичка истрага се наставља како би се утврдиле све околности овог случаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
16
52
16
51
16
37
16
36
16
30
Тренутно на програму