Ледо повлачи "кватро класик"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Компанија "Ледо" са хрватског тржишта превентивно повлачи сладолед "кватро класик" са укусом какаа, љешника, ваниле и чоколаде ради провјере амбалаже.
Државни инспекторат Хрватске обавијестио је потрошаче о повлачењу овог сладоледа тежине 495 грама, са роком употребе 27. август 2027. године.
Из Инспектората наводе да производ није у складу с уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни Европске агенције за безбједност хране.
Сцена
Не стишавају се реакције: Снежана Ђуришић у уџбенику музичке културе
Из компаније "Ледо" која послује на тржишту БиХ за сада нема информације о повлачењу овог производа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
17 ч0
Регион
20 ч0
Регион
20 ч0
Регион
22 ч0
Најновије
Тренутно на програму