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Ледо повлачи "кватро класик"

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:41

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сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа
Фото: Pexel/ NGSOFT IT

Компанија "Ледо" са хрватског тржишта превентивно повлачи сладолед "кватро класик" са укусом какаа, љешника, ваниле и чоколаде ради провјере амбалаже.

Државни инспекторат Хрватске обавијестио је потрошаче о повлачењу овог сладоледа тежине 495 грама, са роком употребе 27. август 2027. године.

Из Инспектората наводе да производ није у складу с уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни Европске агенције за безбједност хране.

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Из компаније "Ледо" која послује на тржишту БиХ за сада нема информације о повлачењу овог производа.

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Тагови :

сладолед

Хрватска

Ледо сладолед

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