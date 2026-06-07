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У ауту пронађено 14 килограма дроге: Ухапшен мушкарац (27)

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:29

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Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Полиција у Загребу пронашла је више од 14,5 килограма хашиша и марихуане у аутомобилу словеначке регистрације којим је управљао 27-годишњак.

Током контроле возила у загребачком насељу Трешњевка полиција је уочила преправке на задњем сједишту и у гепеку. Приликом претреса пронашла је 10,2 килограма хашиша и 4,4 килограма марихуане.

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Полиција је криминалистичком истрагом утврдила да је 27-годишњак набављао веће количине дроге ради даље препродаје, те је скривао у возилу, саопштила је загебачка Полицијска управа.

Ухапшени 27-годишњак предат је у притвор и против њега је поднесена кривична пријава.

(СРНА)

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Тагови :

Хрватска

хапшење

Дрога

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