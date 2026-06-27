Нетанјаху: Вјерујем да ће режим у Ирану пасти

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је како вјерује да ће режим у Техерану пасти усљед незадовољства грађана Ирана.
"У Ирану се одржавају протести, вјерујем да ће режим пасти", рекао је Нетанјаху на конференцији за новинаре.
Он је подсјетио да је Израел остварио велике успјехе у посљедње вријеме, односно отклонио непосредну нуклеарну пријетњу и потиснуо пријетњу од хиљада балистичких ракета.
"Сматрам да смо много тога учинили у Ирану", закључио је израелски премијер, преноси Срна.
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