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Нетанјаху: Вјерујем да ће режим у Ирану пасти

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 21:33

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је како вјерује да ће режим у Техерану пасти усљед незадовољства грађана Ирана.

"У Ирану се одржавају протести, вјерујем да ће режим пасти", рекао је Нетанјаху на конференцији за новинаре.

Он је подсјетио да је Израел остварио велике успјехе у посљедње вријеме, односно отклонио непосредну нуклеарну пријетњу и потиснуо пријетњу од хиљада балистичких ракета.

"Сматрам да смо много тога учинили у Ирану", закључио је израелски премијер, преноси Срна.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Иран

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