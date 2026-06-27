Гола Тајланђанка (17) пронађена мртва у коферу: Објављен видео прије убиства

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетшестогодишњи аустралијски држављанин Сајмон Карман ухапшен је на аеродрому у Бангкоку због сумње да је убио седамнаестогодишњу дјевојчицу, чије је голо тијело пронађено у коферу.
Мушкарац је заустављен јуче око 21:30 часова док се спремао да се укрца на лет компаније Џетстар за Перт, према полицијским и локалним медијима. Хапшење је уследило након истраге о његовим везама са тинејџерком, чије је тело пронађено у коферу баченом у близини Плутајуће пијаце у Патаји, на источној обали Тајландског залива, јавили су локални медији и агенција Франс прес.
Још увијек није познато тачно какав је био однос између Аустралијанца и жртве.
Снимци са надзорних камера приказују осумњиченог како улази у стан у туристичком граду Патаји у раним јутарњим сатима у четвртак заједно са 17-годишњом Тајланђанком Тунчанок Донхомл.
Неколико сати касније, изашао је из зграде носећи велики црни кофер, који је потом одвезао на мотоциклу. Патаја 24 њуз је објавио видео снимак дјевојке и мушкарца како се држе за руке док чекају лифт око 3:30 ујутру, као и видео снимак мушкарца који износи кофер из зграде.
Полицијска станица у Патаји затражила је од имиграционог одјељења да спријечи мушкарца да напусти Тајланд. Он је притворен на аеродрому Суварнабуми у Бангкоку док је покушавао да побјегне из земље. Осумњичени, који негира умјешаност у отмицу и убиство, испитан је и дао је информације о локацији гдје је кофер остављен.
Полиција је у петак пронашла ковчег у близини железничке пруге, са тијелом жртве унутра са знацима насиља, објавио је локални веб-сајт Pattaya News.
Pattaya Police Arrest an Australian at Suvarnabhumi After a Woman's Body Is Found in a Suitcase— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) June 26, 2026
An Australian man was stopped at Suvarnabhumi airport as he prepared to fly home, after a young woman's body was found stuffed in a suitcase and dumped in woodland beside a railway… pic.twitter.com/6EDqhsqjcV
Званичник полиције Патаје рекао је агенцији Франс прес да истражитељи чекају резултате обдукције и друге доказе прије него што подигну оптужницу. Званичник, који је говорио под условом анонимности, додао је да би оптужбе могле да укључују отмицу дјетета, убиство, скривање леша и „отмицу малољетника у сексуалне сврхе“. Мушкарац је ухапшен под оптужбом за убиство и скривање тијела, према веб-сајту „Нејшн Тајланд“.
Портпарол аустралијског Министарства спољних послова и трговине потврдио је да министарство „пружа конзуларну помоћ аустралијском држављанину притвореном у Тајланду“. „Због наших обавеза приватности, нисмо у могућности да дамо даље коментаре“, наводи се у саопштењу.
Полиција такође каже да је Карман, када је ухапшен на аеродрому, имао видљиве огреботине на врату и рукама, за које истражитељи вјерују да су одбрамбене ране задобијене током борбе.
Начелник полиције Патаје, пуковник Анек Саратонги, рекао је да је Карман првобитно оптужен за одвођење малољетнице ради извршења непристојног чина. „Вјерујемо да ју је убио и испитујемо га због сумње на убиство“, рекао је. „Она има огреботине од ноктију на тијелу које указују на тучу, али он негира да ју је убио.“
У видеу који је објавио Pattaya 24 News, Карман се обратио породици жртве: „Жао ми је због онога што се догодило вашој ћерки. Било је ван моје контроле. Знам да морате бити веома тужни и узнемирени.“
Портпарол аустралијског Министарства спољних послова и трговине потврдио је да пружају конзуларну помоћ аустралијском држављанину који је притворен у Тајланду. „Због забринутости за приватност, нисмо у могућности да дамо даље коментаре“, рекао је портпарол.
(индекс)
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