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Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 16:53

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Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

Држављанин Бангладеша Шахадат Хосаин /43/ осумњичен је за троструко убиство породице у Риму и за њим се трага, саопштила је италијанска полиција.

Полиција је објавила фотографију осумњиченог и позвала грађане да им се обрате ако имају било какве информације о Хосаину, саопштила је Анса.

Троструко убиство догодило се у стану у римској четврти Пинета Сакети, гдје су пронађена тијела брачног пара и њихове осмогодишње ћерке.

Жртве су идентификоване као Камал Удин, његова супруга Хоснеџахан Момотај и њихова ћерка Арова. Сви су поријеклом из Бангладеша.

У нападу је повријеђен и најстарији син, који је недавно напунио 20 година.

Током увиђаја полиција је заплијенила сатару која је пронађена у стану, за коју истражитељи сумњају да је коришћена као оружје којом је извршено убиство, преноси Срна.

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Тагови :

Шахадат Хосаин

Италија

Рим

масакр

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