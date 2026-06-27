Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Бангладеша Шахадат Хосаин /43/ осумњичен је за троструко убиство породице у Риму и за њим се трага, саопштила је италијанска полиција.
Полиција је објавила фотографију осумњиченог и позвала грађане да им се обрате ако имају било какве информације о Хосаину, саопштила је Анса.
Троструко убиство догодило се у стану у римској четврти Пинета Сакети, гдје су пронађена тијела брачног пара и њихове осмогодишње ћерке.
Жртве су идентификоване као Камал Удин, његова супруга Хоснеџахан Момотај и њихова ћерка Арова. Сви су поријеклом из Бангладеша.
У нападу је повријеђен и најстарији син, који је недавно напунио 20 година.
Током увиђаја полиција је заплијенила сатару која је пронађена у стану, за коју истражитељи сумњају да је коришћена као оружје којом је извршено убиство, преноси Срна.
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