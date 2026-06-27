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У Москви је отворена прва школа за одвикавање од пушења

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 16:25

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цигарета
Фото: pexels/Basil MK

Прва школа за одвикавање од пушења која укључује и одвикавање од електронских цигарета отворена је у Московском научно-практичном центру за наркологију.

Недавно смо организовали прву московску школу против пушења, укључујући и вејпинг. И ако нас неко контактира, спремни смо да пружимо сву помоћ и подршку која му је потребна. Сарађујемо са специјалистима за болести зависности, психолозима и психотерапеутима. Чак имамо и акупунктуристе. Дакле, свако може да добије адекватну помоћ", рекао је главни лекар, специјалиста психијатрије који се бави превенцијом, дијагностиком и лијечењем свих облика зависности, Антон Масјакин.

Он је истакао да менторски тим укључује квалификоване наркологе, психологе и терапеуте који раде индивидуално са сваким пацијентом, узимајући у обзир њихове физичке и психолошке потребе.

Према његовим ријечима, школа је већ прихватила првих 30 пацијената.

"Више од 10 људи је успјешно завршило школу одвикавања. То је већ плус, то је добро. Али зашто бисмо жељели још? Зато што многи тинејџери и одрасли то не виде као проблем", приметио је Масјакин.

Према ријечима специјалисте за зависности, пријатан укус и мирис вејпинга стварају лажни осјећај сигурности. Иза маске "укусног дима" крију се озбиљни и доказани здравствени ризици.

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"Електронске цигарете садрже више токсичних супстанци него цигарете, попут формалдехида. А друга ствар коју сви заборављају је да је употреба обичних цигарета ипак ограничена. Дакле, особа излази да запали, можда попуши једну, можда двије. Али вејпови су доступни свуда, могу да се користе током дужег временског периода, а оптерећење штетним супстанцама је веће", објаснио је лекар.

Додао је да се данас десетине људи обраћају Московском научно-практичном центру за наркологију у вези са зависношћу од вејпинга.

"Десетине. Што се претвара у стотине до краја године. Наравно, вољели бисмо да видимо више оних који желе да престану да пуше или користе електронске цигарете. Јер је ово проблем. Не можемо га третирати површно", закључио је Масјакин.

(спутник србија)

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Тагови :

Москва

пушење

школа за одвикавање од пушења

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