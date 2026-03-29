Забрањује се пушење на плажама

Извор:
СРНА
29.03.2026
18:47
Коментари:0
Италијански приморски град у централној Италији Пезаро, од априла ће увести забрану пушења на плажама, а свако ко то прекрши суочава се са казнама од 25 до 500 евра.
Нова уредба односи се и на електронске цигарете и примењиваће се на свим плажама тог града на Јадранској обали.
Пушење ће бити дозвољено само у баровима на плажи, под условом да оператери одреде посебна мјеста за пушење и обезбиједе довољно пепељара, а новчане казне ће изрицати локална полиција на плажи, док је обалска стража одговорна за спровођење закона уз воду и 200 метара од обале, пише Билд.
Град Пезаро саопштио је да се та одлука доноси ради заштите живорне средине, пренио је Тањуг.
Опушци цигарета направљени су од целулозног ацетата, пластике којој је потребно 10 до 15 година да се разгради, а сваки филтер тежи у просеку 0,3 грама и када се баце, ослобађају токсине и микропластику који загађују океан.
Пезаро није први град у Италији који је забранио пушаче на плажама или јавним трговима - то су већ урадили градови Сироло и Сан Бенедето дел Тронто у истом региону, док је у граду Бибионеу пушење забрањено дуж осам километара обале, осим у одређеним просторима за пушење.
Слични прописи постоје на Сардинији, у Апулији и Лигурији.
У Италији, ипак, не постоји национални закон којим се забрањује пушење на плажама - постоји забрана бацања опушака цигарета у воду или пијесак што се кажњава новчаним казнама до 300 евра.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму