Отказан концерт Аце Лукаса након привођења

Аутор:АТВ
29.03.2026
18:16
Концерт Аце Лукаса, који је требало да буде одржан у Гетеборгу, отказан је након што је пјевач приведен.
Како јављају медији у Србији, Лукас је требало да одржи концерт заједно са Стефаном Ђурићем Растом и Амаром Гилетом Јашарспахићем.
Полиција привела Ацу Лукаса
Наводно, до проблема је дошло након што организатор није прибавио потребну документацију.
Према сазнањима "Курира", ситуација се одиграла на аеродрому, гдје су надлежни органи извршили контролу путника.
Док су Раста и Гиле без проблема прошли пасошку контролу и ушли у Шведску, Лукасу је био забрањен улазак.
Извори блиски случају тврде да је пјевач задржан на додатном испитивању, након чега је донијета одлука да му се не дозволи улазак.
Пјевач је потом депортован, закључује портал.
